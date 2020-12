Wethouders in Deventer springen tijdelijk bij als fietskoerier

De wethouders in de gemeente Deventer zijn de komende week ook actief als fietskoerier in de stad. Door de lockdown wordt veel gekocht in de webshops van lokale winkeliers en die pakketjes worden door fietskoeriers bezorgd. De wethouders helpen mee om de grote hoeveelheid pakketten weg te werken.

Fietskoeriers in Deventer hebben het de laatste dagen extreem druk. Waar in deze tijd van het jaar normaal zo'n 300 pakketten moeten worden bezorgd, ligt dat aantal tijdens de lockdown op zeker 1.200 tot 1.300. Koeriers fietsen van 's morgens vroeg tot 's avonds tien uur door de stad.

Veel online bestellingen

Winkeliers zijn blij dat er dezer dagen zoveel online wordt besteld. Zo kunnen de omzetten toch nog een beetje op niveau blijven. Dat klinkt als muziek in de oren van de wethouders van de Hanzestad. Maar nu moeten die pakketten nog wel worden bezorgd. "We vonden het als wethouders tijd om een handje te helpen", zegt wethouder Economie Thomas Walder.

Koeriers die terug komen op de basis om nieuwe pakketten te halen kijken verbaasd als ze zien dat een van de wethouders zich in fietstenue staat te hijsen. Ook in het verkeer gaat veiligheid voor, dus de kenmerkende gele helm gaat op.

'Even wennen'

Wethouder Walder was vrijdag de eerste wethouder die op de fiets stapte. "Ik heb nog nooit op een bakfiets gereden, dus dat was wel even wennen. Vooral het gewicht in de bak zorgt ervoor dat je op lage snelheid moeite hebt om overeind te blijven maar het gaat prima zo."

De eigenaar van Fietskoerier Deventer fietst een stukje mee met de wethouder. Joost Arends: "Ik houd m'n hart vast als ik denk aan hoe het na het weekend gaat zijn. Zo vlak voor de kerstdagen zal het nog drukker worden denk ik".

'Omzet als online op orde is'

In de binnenstad worden pakketten opgehaald bij een paar winkels. Die worden in het verdeelcentrum geregistreerd en opnieuw in de bakfiets geladen. "Ik ben net bij twee winkels geweest en die hebben allebei rond de veertig pakketjes die ze vandaag kunnen leveren aan inwoners van Deventer. En dan zie je dat er toch nog wel omzet hoog te houden is voor de winkels die het online goed op orde hebben", zegt een bezwete Thomas Walder.

Komende week fietst iedere dag een andere wethouder met pakjes door de stad.