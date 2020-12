Gemeente Dalfsen kan dankzij rechterlijke uitspraak met dwangsom daadkrachtiger optreden tegen drugsdealers

Burgemeester Van Lente van Dalfsen kan drugsdealers een boete of een dwangsom opleggen. De rechter heeft de gemeente Dalfsen in het gelijk gesteld bij het opleggen van zo'n dwangsom. Dalfsen was een van de eerste gemeenten in Nederland waar begin 2019 een last onder dwangsom werd opgelegd voor drugshandel op een openbare plaats. De dealer was bij de rechtbank tegen de dwangsom in bezwaar gegaan, maar werd in het ongelijk gesteld. De APV verbiedt namelijk handel in drugs op een openbare plaats.

Met de toetsing van de rechter in handen heeft de burgemeester een wapen in handen om daadkrachtiger te kunnen optreden tegen drugshandel. Burgemeester Van Lente: “Omdat de rechtbank zich ook kan vinden in deze manier van werken, kunnen we dit vaker inzetten. Het idee is dat de dealer, door de boete die hem of haar boven het hoofd hangt, zich twee keer bedenkt voordat hij of zij weer in drugs gaat handelen."

'Samen optrekken'

Het is van belang dat er, bij het succesvol opleggen van de last onder dwangsom, een goede samenwerking plaatsvindt tussen de politie en gemeente. "Bij het opleggen van een last onder dwangsom zijn we afhankelijk van een goede bestuurlijke rapportage van de politie. Fijn te merken dat we hierin samen goed optrekken.”

Justitie kon al strafrechtelijk optreden tegen iemand die op een openbare plaats in drugs dealde in de gemeente Dalfsen. Nu kan het ook zijn dat bestuursrechtelijk wordt opgetreden door de burgemeester. De dwangsom moet betaald worden op het moment dat de overtreder nogmaals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt overtreedt.

Drugs in een pand

De burgemeester heeft al de bevoegdheid om woningen, lokalen en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Ook kan een burgemeester optreden bij het aantreffen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot de handel in drugs.