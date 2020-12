Politie bereidt zich voor op jaarwisseling: "Er gaat ongetwijfeld vuurwerk de lucht in"

De vraag is: wordt het een rustige of drukke jaarwisseling voor de politie? "Wist ik dat maar", zegt Michiel Snippe, verantwoordelijk voor de politie-inzet in Twente tijdens de jaarwisseling.

"Ik heb geen glazen bol om in te kijken. We houden met allerlei scenario's rekening. Het uitblijven van evenementen en het niet openstellen van de horeca, zal wel een effect hebben in de samenleving. Maar op dit moment hebben we geen signalen dat het onrustig zal gaan worden in Twente."

Wanneer treedt politie op?

Volgens Snippe zal er, ondanks een verbod, nog wel het nodige vuurwerk de lucht ingaan. "Het is een illusie om te denken dat er helemaal geen vuurwerk wordt afgestoken. Er is genoeg vuurwerk in omloop. We zullen ook niet zeker niet bij iedere knal optreden, maar wel gepast en bij excessen."

Hij vervolgt: "Een vuurwerkverbod maakt het voor ons als politie ook niet per se makkelijker, maar wel duidelijker. Het is natuurlijk een vuurwerkverbod dat geïnitieerd is door de zorg, om de druk op de zorg niet verder te laten oplopen."

"Helemaal geen vuurwerk is een illusie", zegt Snippe:

Openbare orde

De politie zet tijdens de jaarwisseling in op drie prioriteiten. "We richten ons met name op het handhaven van de openbare orde, dat is het belangrijkste. Daaropvolgend zullen we de covid-wetgeving nauwlettend volgen en als laatste het vuurwerkgebeuren."

Net als voorgaande jaren zet de politie extra mankracht in tijdens de jaarwisseling. Mocht het echt uit de hand lopen, dan kan de politie hulp krijgen van buiten Twente. "We zijn al district goed georganiseerd, zo kunnen we schuiven met eenheden", zegt Snippe.