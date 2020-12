Flinke stijging aantal coronabesmettingen in IJsselland en Twente

Het aantal coronabesmettingen in zowel Twente als IJsselland is de afgelopen 24 uur hard gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de twee regio's samen werden het afgelopen etmaal 300 meer mensen positief getest dan een dag eerder.

Dat hoge cijfer heeft mogelijk te maken met een inhaalslag na een storing in het registratiesysteem van de GGD'en eerder deze week. Ook de landelijke cijfers waren vandaag fors hoger. Er was zelfs sprake van een dagrecord.

In Twente testten de afgelopen 24 uur 711 mensen positief. Dat waren er 117 meer dan een dag eerder.

Drie doden

Van alle uitgevoerde testen was 15,5 procent positief. Drie personen in de veiligheidsregio overleden het afgelopen etmaal aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal doden in Twente komt daarmee op 323.

In de Veiligheidsregio IJsselland zijn er geen overledenen te betreuren en blijft het sterftecijfer staan op 268.

Lager

In IJsselland ligt het percentage van het aantal tests dat leidt tot een positieve besmetting lager dan in Twente. In IJsselland is van alle afgenomen tests 10,6 procent positief.

Het aantal mensen dat positief testte is in IJsselland wel een stuk harder gestegen dan in Twente. Er waren 428 positieve testen, 193 meer dan een dag eerder toen er zelfs nog sprake was van een lichte daling in IJsselland.