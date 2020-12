Go Ahead Eagles plaatst zich voor achtste finales KNVB Beker dankzij knappe zege op Cambuur

Go Ahead Eagles heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. In Leeuwarden wist de formatie uit Deventer SC Cambuur, in de tweede ronde van het bekertoernooi, met 1-2 te verslaan.

Voor het treffen met Cambuur moest Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen de nodige mutaties doorvoeren want hij kon niet beschikken over de met corona besmette aanvoerder Veldmate en de geblesseerden Corboz, Hendriks en Eddahchouri. Daardoor mocht Mulenga voor het eerst aan de aftrap verschijnen.

Mulenga en Eyibil kansrijk

Met een gehavend elftal waren de Deventenaren wel direct bij de les tegen Cambuur, want de eerste mogelijkheden kwamen van de bezoekers. Mulenga was in de beginfase twee keer dichtbij en even later moest Cambuur-doelman Stevens redding brengen op een hard schot van Eyibil. De grootste kans kwam op naam van Mulenga, die uit een zuivere voorzet van Lucassen net naast kopte.

Voorsprong Cambuur

Toch was het Cambuur dat de leiding nam. Nadat Antonia eerder al dicht bij de openingstreffer was met een lager schuiver, was het na een half uur spelen wel raak voor de gastheren. De geheel vrijstaande Oratmangoen maakte geen fout oog-in-oog met Gorter, 1-0.

Go Ahead herstelt marge

Go Ahead stelde direct orde op zaken want drie minuten na de 1-0 was het duel weer in evenwicht. Na een vlotlopende aanval bracht Eersteling middenvelder Brouwers in stelling om de gelijkmaker binnen te schieten, 1-1. Aanvaller Korte, die al voor rust in het veld was gekomen voor doelpuntenmaker Oratmangoen, kreeg aan het einde van de eerste helft een goede kans om de Leeuwarder ploeg weer op voorsprong te zetten, maar zijn inzet verdween naast de paal.

Van Hoeven tikt binnen

Na rust was de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg, maar Gorter maakte een inzet van Maulun onschadelijk. Het was de formatie uit Deventer die even later op 1-2 wist te komen. Aan de rechterkant had Lucassen een goede voorzet in huis op Van Hoeven, die met de punt van zijn schoen Go Ahead op voorsprong bracht.

Gorter onderscheidt zich

Na die 1-2 werd de druk van Cambuur groter en dat resulteerde in een goede kans voor Korte, maar van dichtbij mikte de kleine aanvaller naast. Invaller Paulissen ondernam even later een poging van afstand, maar Gorter bokste de bal uit zijn doel. De doelman wist zich daarna andermaal te onderscheiden door de gelijkmaker te voorkomen. Invaller Kallon dacht de 2-2 voor zijn rekening te nemen, maar Gorter pareerde met een katachtige reflex.

Achtste finales

Uiteindelijk trok Go Ahead de overwinning over de streep en daardoor plaatsen de Deventenaren zich voor de achtste finales van het bekertoernooi. Naast Go Ahead zit ook Heracles Almelo in de koker voor de loting van de laatste zestien. PEC Zwolle werd afgelopen dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Excelsior.

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 1-2

1-0 Oratmangoen (29)

1-1 Luuk Brouwers (32)

1-2 Van Hoeven (63)

Arbiter: Oostrom

Geel: Bangura, Brouwers, Paulissen

SC Cambuur: Stevens; Ter Heide (Sambissa/77), Nieuwpoort, Kramer, Bangura (Kallon/77); Hoedemakers (Jacobs/64), Breij, Maulun; Antonia, Pouwels (Paulissen/64), Oratmangoen (Korte/33).

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Bakker, Kuipers; Idzes, Eyibil (Droste/66), Brouwers; Eersteling (Ross/73), Mulenga (Van Kippersluis/84), Van Hoeven.

