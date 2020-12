René van der Weij verlengt bij SC Genemuiden

"René heeft het ondanks de rare situatie waarin we momenteel verzeild zijn geraakt enorm naar zijn zin bij de club en anderzijds is de club zeer blij met de manier waarop René leidinggeeft aan de eerste selectie. De technische commissie is dan ook blij dat met alle vier trainers verlenging is overeengekomen en hoopt dat er volgend seizoen weer op een normale manier gespeeld kan worden", is te lezen op de clubwebsite.

Vervolg competities amateurvoetbal

Al in oktober werden de amateurcompetities stilgelegd vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Het is nog niet bekend wanneer en in welke vorm dit seizoen wordt afgemaakt.