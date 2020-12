Van der Breggen valt in de prijzen na subliem jaar

Anna van der Breggen is uitgeroepen tot Wielrenster van het Jaar. Dat gebeurde vanwege de coronamaatregelen zonder publiek in het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Normaal is de uitreiking tijdens het Wielergala, nu gebeurde dat in een uitzending van Eurosport.

Bij de mannen ging de titel naar Mathieu van der Poel, die dit jaar op heroïsche wijze de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado ontving de beloftentrofee.

Gloriejaar Van der Breggen

Van der Breggen won bij de WK in het Italiaanse Imola zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. Ook was de sterkste in de Giro d'Italia. Mede daardoor kreeg de 30-jarige renster uit Zwolle de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Het is de vierde keer dat ze de verkiezing wint. "Het was een jaar om nooit te vergeten", reageerde Van der Breggen vanuit Spanje, waar ze momenteel traint. Ze veroverde afgelopen jaar ook de nationale titel op de weg en was de beste bij het EK tijdrijden.

Tokio

In haar laatste jaar zijn de Olympische Spelen van Tokio het hoofddoel. Van der Breggen werd in Rio 2016 olympisch kampioen. "Tokio is sowieso het doel, maar ik hoop ook eerder al goed te zijn. Het is mijn laatste jaar en daar wil ik van genieten."