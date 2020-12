Dit jaar is alles anders. Door Covid-19 zijn diverse grote evenementen afgelast. Zo ook Het Historisch Schouwspel in Den Ham, het Dickens Festijn in Deventer en Kerst in oud Kampen. RTV Oost blikt op deze evenementen terug met oude en nieuwe beelden in ‘Het Weekend van… ‘. Zaterdag 19 december om 17.10 uur is het de beurt aan het Dickens Festijn in Deventer.

Halverwege december kun je in het weekeinde normaal gesproken lopen over de hoofden van de vele duizenden bezoekers van het Dickens Festijn in de oude binnenstad van Deventer. Zo niet dit jaar. 2020 was een jubileumjaar, het zou de 30-ste editie zijn, maar die is afgelast, vanwege de Corona-uitbraak. Om u toch een beetje te laten genieten van de bijzondere sfeer van dit evenement, blikken we terug op eerdere edities. Daarnaast zocht Inga Tjapkes initiatiefnemer Emmy Strik op in het Dickens kabinet in de Walstraat in Deventer.

Het Weekend van … Het Dickens Festijn zie je zaterdag 19 december om 17:10 uur op TV Oost en wordt elk uur herhaald. Uitzending gemist? Kijk het dan terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist. Kerst in Oud Kampen is volgende week de laatste in deze serie.