Matchwinner Van Hoeven glundert: "Ik heb vandaag een hele leuke dag gehad"

Bradly van Hoeven was donderdagavond verantwoordelijk voor de beslissende 1-2 voor Go Ahead Eagles, dat daarmee SC Cambuur uitschakelde in de tweede ronde van de KNVB Beker. De aanvaller hoopt dat deze mooie bekerzege een voorbode is voor betere resultaten in de competitie.

"Ik hoop dat dit ons een zetje in de goede richting geeft, ook voor in de competitie. We willen dit iedere week op de mat leggen", zei de matchwinner na afloop. "Vooral de eerste helft ging voor mij goed. Ik ben veel aan de bal geweest. In de tweede helft scoren we dan de 2-1. Op zich is het wel zonde dat we daarna naar achteren gingen lopen, maar dat is begrijpelijk tegen een ploeg als Cambuur."

Elke week opbrengen

Ik hoop echt dat we dit iedere week kunnen opbrengen, want ik heb vandaag een hele leuke dag gehad", vervolgt de aanvaller. "En ik denk ook wel heel veel jongens uit het team. Waarom het vandaag wel lukte? We hadden vandaag misschien niets te verliezen. Ik kan niet direct een reden verzinnen. Voor de achtste finales zou ik een topclub wel leuk vinden. Vooral vanwege de uitdaging voor ons als team", aldus Van Hoeven.