Steekpartij in woning Enschede, slachtoffer naar ziekenhuis

In Enschede is vannacht een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident vond plaats in een woning aan de Belgiëlaan.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is nog spoorloos. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt om onderzoek te doen. Forensische Opsporing stelt een onderzoek in bij de woning.

Het is het tweede steekincident in Enschede binnen 24 uur. Bij een flatgebouw in het centrum van de stad werd gisteren een vrouw neergestoken.