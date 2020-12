Oversterfte loopt weer op tijdens tweede coronagolf

Het aantal mensen in Overijssel dat overlijdt, is de laatste weken weer beduidend hoger dan normaal in deze periode. De oversterfte loopt parellel met de tweede coronagolf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Er stierven in onze provincie naar schatting 275 mensen in week 50, terwijl dat er vorig jaar in dezelfde week nog 237 waren. Ook in de voorgaande weken lag het aantal sterfgevallen hoger dan in 2019.

Overijssel is geen uitzondering, de hoge cijfers gelden voor het hele land. Vorige week zijn naar schatting 3.550 mensen in Nederland overleden, 450 meer dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. Vergeleken met een week eerder stierven er ongeveer 50 mensen meer.

Tweede coronagolf

In de winter komen altijd meer mensen te overlijden, maar de sterfte is de afgelopen maanden hoger dan gebruikelijk. Het statistiekbureau merkte eerder op dat de hogere sterfte samenvalt met de tweede coronagolf in Nederland. Sinds de laatste week van september zijn er 5.300 meer mensen overleden dan je zou verwachten in deze periode.

Tijdens de eerste golf (9 maart tot en met 4 mei) lag de zogeheten oversterfte nog veel hoger, naar schatting op bijna 9.000. Sindsdien lag het aantal sterfgevallen lager dan gemiddeld, met uitzondering van week 33 en 34, toen ons land geteisterd werd door een hittegolf.