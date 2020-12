Serious Request gestart op Vliegveld Enschede: "Zin in, maar ook zenuwen"

Na acht jaar is Serious Request terug in Enschede. In een van de hangars van Vliegveld Twente hebben zes dj's van 3FM zich vanmiddag opgesloten voor het goede doel.

De dj's maken een week lang live radio en worden daarbij opgesplitst in drie duo's. Sander Hoogendoorn en Sophie Hijlkema presenteren in de ochtend, Frank van der Lende en Eva Koreman zijn 's middags aan de beurt en Rob Janssen en Wijnand Speelman nemen de avond voor hun rekening.

Vanwege het coronavirus leggen de dj's geen wandeltocht af door heel Nederland, zoals de afgelopen edities van 3FM Serious Request: The Lifeline. In plaats daarvan staat er een loopband in de hangar, waar de radiomakers 24 uur per dag op moeten lopen.

'Zenuwen'

"Ik heb er ontzettend veel zin in", zei Eva Koreman vlak voordat ze zich liet opsluiten. "Maar ik ben ook een beetje zenuwachtig over hoe deze week gaat verlopen. Als we eenmaal aan de gang zijn, dan is het altijd goed. Maar nu heb ik nog wel spanning."

"Twee maanden geleden hebben we de plannen voor de Lifeline overboord gegooid. Dat kan dit jaar gewoon niet. Maar ik ben heel blij dat we alles omgegooid hebben en niet het hele land door gaan lopen."

Medische hulp in coronacrisis

De opbrengst gaat dit jaar naar het Rode Kruis, dat het gebruikt voor medische hulp tijdens de coronacrisis, zowel in Nederland als daarbuiten.

In 2012 was Serious Request ook in Enschede, toen stond het Glazen Huis op de Oude Markt. De opbrengst van 13,8 miljoen euro ging dat jaar naar het terugdringen van babysterfte. Het is nog altijd een recordbedrag.

'Kriebels'

"Op weg hier naar toe kreeg ik al de kriebels", zegt Frank van der Lende. "Yes, het gaat weer beginnen. Maar ook de herinneringen aan de laatste keer dat ik hier was. Toen werkte ik nog achter de schermen, maar dat was zo'n prachtige en hartverwarmende week."

De 2012-editie staat Van der Lende nog helder voor de geest. "We hebben heel veel geld opgehaald toen. Voor een groot deel dankzij Enschede en omstreken. Ik hoop dat ze zich dit jaar ook weer zo gaan inzetten."