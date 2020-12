Kees Koolen koopt Eaton-terrein in Hengelo en bouwt er energietransitiecampus 'The Green Box'

Kees Koolen bij 'The Green Box' (Foto: The Green Box)

Op het 'Eaton-terrein' in Hengelo gaat investeerder en internet-miljonair Kees Koolen een 'cleantech campus' oprichten. 'The Green Box' wordt de thuisbasis van zijn eigen bedrijven maar ook start-ups en andere bedrijven in de energietransitie kunnen er een plek krijgen.

Koolen investeert zo'n 18 miljoen euro in het bijna 20 hectare grote terrein in Hengelo. Hij koopt het van het almaar krimpende Eaton Industries dat schakelkasten maakt, dat nog wel huurder blijft op het terrein. Eaton werkt er nu nog met zo'n zevenhonderd man, maar driehonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt het komende jaar. De productie gaat naar landen met lagere lonen.

Koolen investeert in energietransitie

Koolen is de afgelopen jaren hard bezig om een conglomeraat van bedrijven te smeden die zich bezighouden met de energietransitie. Volgens eigen zeggen heeft hij zo'n 100 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende start-ups. Koolen kan dat ook, hij staat voor 350 miljoen genoteerd in de Quote, geld dat hij heeft verdiend met reissite Booking en taxidienst Uber.

'Accucampus' LithiumWerks lukte niet

Koolen werd vooral bekend met het initiatief van de 'accucampus' LithiumWerks op de Technology Base Twente, het voormalig vliegveld. Na een vliegende start kwam dat project niet van de grond. Dat was een grote tegenvaller voor de regio die ook politiek nadreunde omdat er een lening van 7,5 miljoen was gegeven en er was gesproken over maar liefst tweeduizend banen.

Koolen blijft investeren

Sindsdien bleef Koolen actief in de energietransitie. Zo is hij eigenaar van Lithium batterijen bedrijf Super B in Hengelo. Daarnaast investeert hij onder meer in alternatieve energieopslag zoals groene ammoniak technologiebedrijf Proton Ventures en waterstof-bromide energieopslag systeem bedrijf Elestor. Ook heeft hij een bedrijf in zonnepanelen, Koolen Industries Solar en heeft hij 'Green Battery' een bedrijf dat containers vol accu's op locaties zet waar het stil moet blijven en geen uitstoot mag zijn. Daarnaast investeert hij in transportsysteem Hyperloop en schoonmaakrobot 'Aziobot'.

'Smart-grid' energieopslag systemen

Al die bedrijven wil hij laten samenwerken om met 'smart-grid' energieopslag systemen te ontwikkelen en produceren op de locatie. Ook gebruikt laadpaalproducent Floading momenteel al de high power testfaciliteiten op de locatie en gebruikt het bedrijf het terrein voor het opslaan en modificeren van elektrische voertuigen van klanten. Zo zijn alle 250 elektrische bussen van Keolis hier aangepast voor gebruik op de weg.

Koolen: "The Green Box kan leidend zijn in cleantech"

Koolen houdt ervan om vergezichten te schetsen, zo wil hij er een 'wetenschapscampus' vestigen voor Europees technologie en ondernemers 'die zich toeleggen op de ontwikkeling van haalbare en betaalbare oplossingen voor schone energie'. Hij wil een 'thuisbasis' vormen voor start-ups, een 'incubator' en andere ondernemingen die actief zijn in de transitie naar schone energie. “De panden beschikken al over zeer geavanceerde elektriciteitsvoorzieningen die nodig zijn voor complex onderzoek, en we hopen manieren te vinden om die in de toekomst volledig te laten draaien op schone energie. Door de centrale ligging in Europa, de goede infrastructuur en de talenten die van de opleidingen in deze regio komen, geloven we dat we met The Green Box een leidende rol kunnen spelen in de wereld op het gebied van cleantech'', aldus Koolen.