Daklozenopvang De Herberg in Zwolle biedt tijdelijk coronaproof onderdak in verbouwde containers

Alleen aan de buitenkant zie je dat de nieuwe slaapunits bij De Herberg in Zwolle vroeger werden gebruikt als containers. Binnen zijn 28 comfortabele slaapkamers ingericht, inclusief sanitaire units.

Sanitair in één van de containers (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Niemand slaapt op straat

In Zwolle geldt al jaren het motto 'niemand slaapt op straat'. In de Zwolse Herberg is in de winter altijd plaats voor zo'n 65 mensen. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden, mogen er nu veel minder mensen op één kamer slapen en zijn er nog maar 35 bedden beschikbaar.

Jos Spikken van RIBW Zwolle is daarom blij dat samen met de gemeente zo snel noodopvang is gerealiseerd. "Er is in één maand onwijs veel gebeurd. Je ziet, tijdens corona kan een hoop. We hebben nu zeker weer genoeg plekken. Daar mogen we in Zwolle heel erg trots op zijn."

Helpen inrichten

De eenpersoonskamers zien er keurig uit, binnen is niet te zien dat het om noodplekken gaat. "Dat is ook mooi voor de daklozen die van een slaapzaaltje komen", vertelt Jos. "Zo is het gelijk een manier om te wennen aan wat meer zelfstandigheid. Daarom helpen ze ook volop mee: dozen uitpakken, kast in elkaar schroeven en het bed opmaken, dat soort dingen doen ze zelf."

Slaapkamer in de noodopvang (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De kamers hebben een raam, verwarming en elektriciteit. Ook zijn er aparte units met douches en toiletten. Het is geen straf om hier te slapen. "Ze hebben er ook echt zin in, elke dag staan ze aan de balie in het hoofdgebouw om te vragen of ze al mogen", lacht Jos.

Winterregeling

In de wintermaanden maken altijd meer dak- en thuislozen gebruik van de opvang dan in de zomer. Dat is in Zwolle al jaren een vast aantal. De containers blijven in elk geval staan tot mei 2021. Daarna is temperatuur weer beter en loopt de winterregeling af. Tegen die tijd zijn de coronamaatregelen naar verwachting ook minder streng en is er weer meer plek in De Herberg zelf.