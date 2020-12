Cogas verkoopt belang in glasvezelbedrijf

Netbeheerder Cogas uit Almelo verkoopt haar belang in het glasvezelbedrijf Cogas Kabel Infra aan DELTA Fiber. Cogas ziet telecommunicatie niet meer als kernactiviteit. Het bedrijf had vijftig procent van het glasvezelbedrijf in handen. De opbrengst van de verkoop wil Cogas investeren in energietransitie.

DELTA Fiber had al een belang van vijftig procent in Cogas Kabel Infra. Het bedrijf werkte sinds 2012 samen met Cogas aan de uitrol van glasvezel.

Volledig eigenaar

Nu wordt DELTA Fiber volledig eigenaar van het bedrijf dat circa 110.000 adressen in de regio van snel internet voorziet. Met deze overname verandert er niets aan de huidige dienstverlening.

“Wij kijken terug op een zeer succesvolle samenwerking met Cogas, dat een pioniersrol heeft vervuld in het uitrollen van glasvezel, in het bijzonder in het buitengebied. Met deze transactie bevestigen wij onze blijvende betrokkenheid en focus in de regio", zegt CEO Marco Visser van DELTA Fiber.

Cogas Kabel Infra heeft bijna het hele verzorgingsgebied van Cogas voorzien van glasvezel, met uitzondering van een aantal kleine kernen in onder meer Hof van Twente en Hardenberg.

In deze resterende gebieden start DELTA Fiber begin 2021 een campagne met als doel ook daar glasvezel uit te rollen.

Onderhoud blijft bij Cogas

Het technische werk op het gebied van onderhoud en beheer van de infrastructuur blijft de aankomende jaren bij Cogas. “Op deze manier behouden we een stuk hoogwaardige werkgelegenheid bij Cogas en daarmee de opgebouwde kennis en kunde van de infrastructuur”, zegt algemeen directeur Gerald de Haan van Cogas.

“Onze missie was om ons verzorgingsgebied te voorzien van glasvezel, inclusief het buitengebied. Ik ben er trots op dat we hierin de afgelopen jaren geslaagd zijn. Nu dit werk bijna is voltooid, richten we ons op de energietransitie. We gaan ons daarvoor onder meer richten op warmte, biogas en waterstof als vervangers van aardgas.”

Cogas verwacht 28.000 warmte-aansluitingen en 21.000 aansluitingen op duurzame gassen te kunnen realiseren, waarmee 49.000 aardgasaansluitingen vóór 2050 worden verduurzaamd.