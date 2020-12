ChristenUnie wil landelijke actie voor bouw Nedersaksenlijn

De Nedersaksenlijn loopt van Twente, via Hardenberg, naar Groningen (Foto: RTV Drenthe)

De landelijke tak van de ChristenUnie wil dat het Rijk investeert in de Nedersaksenlijn. Dat is een nieuwe spoorlijn die tussen Enschede, Emmen en Groningen zou moeten lopen. De plannen van de regeringspartij staan in het verkiezingsprogramma dat maandag wordt gepresenteerd.

Volgens de ChristenUnie is de nieuwe spoorlijn 'van groot belang' voor een betere bereikbaarheid van de regio. "'We zetten ons als ChristenUnie al jarenlang in voor sterke regio's. Betere bereikbaarheid middels nieuwe spoorlijnen zijn daarbij van groot belang", zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf.

"De komst van de lijn is belangrijk voor de economie en maakt wonen, werken en studeren in de regio aantrekkelijker. De Nedersaksenlijn is bovendien van belang voor de verbinding van deze grensregio met Duitsland."

Heet hangijzer

De plannen voor de spoorlijn tussen de universiteitssteden zijn er al langer. De aanleg gaat 555 tot 675 miljoen euro kosten, bleek eind vorig jaar uit onderzoek. Naast de aanleg van nieuw spoor tussen Stadskanaal en Emmen moet het bestaande spoor tussen Almelo en Emmen worden verbeterd.

Afgelopen zomer leek het plan te stranden. Voor de aanleg van een ringweg in Groningen is extra geld nodig. Dat geld werd gehaald uit het potje dat eigenlijk bestemd was voor de nieuwe spoorlijn.

Twee maanden geleden roerde de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman zich in de discussie. Hij stelde dat de provincies Drenthe en Groningen dwarsliggen en niet willen investeren. "Dat maakt de lobby voor die Nedersaksenlijn wel ingewikkelder, want in die provincies moeten juist de investeringen plaatsvinden", zei Boerman destijds.

De uitspraak van Boerman heeft de Drentse politiek behoorlijk verrast. "Deze opmerking laat ik voor zijn rekening. Ik denk dat het berust op een misverstand. Het lijkt mij een storm in een glas water", was de reactie van een woordvoerder van de provincie Drenthe.

Landelijke politiek

Nu gaat de landelijke politiek zich dus ook met de zaak bemoeien. De ChristenUnie zit nu nog in de regering, maar wil dat er tijdens de volgende kabinetsperiode wordt geïnvesteerd in de spoorlijn.

Lokale ChristenUnie-fracties spraken zich ook al eerder uit voor de spoorlijn. Zoals de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap, die ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat.