RTV Oost in kerstsfeer met mooie programma’s

Kerstnachtdienst (Foto: Pixabay)

Kerstnachtdienst in streektaal

De kerstnachtdienst in Streektaal komt dit jaar vanuit de Waterstaatkerk in Hengelo met als thema: Iej stoat der ja nich alleen veur! De dienst wordt geheel in de Overijsselse dialecten gesproken. Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. Lezers in deze dienst zijn burgemeester van Hengelo Sander Schelberg, Serge Bourgonje en Thea Kroese. De muzikale omlijsting komt van het kwartet Seppenwoolde, op orgel Harwin van Maanen, de bugel wordt bespeeld door Geerhard Abma en Emma Finkers bespeelt de harp.

TV Oost: 24 december 20.00 en 23.00 uur, eerste kerstdag 09.00 uur.

Radio Oost: eerste kerstdag 07.00 uur

Kroamschudd'n in Mariaparochie

Herman Finkers vertelt op geheel eigen wijze het kerstverhaal in een komische tekenfilm met tekeningen van John Croezen. In ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie’ wordt Jezus Christus geboren in het Twentse Mariaparochie als zoon van timmerman Spieker-Jozef en zijn vrouw Marie.

TV Oost: 24 december om 17.40, 18.40 en 19.40 uur. Deze uitzending wordt later nog een aantal keer herhaald.

Kerst Muziekbingo

Op Eerste en Tweede Kerstdag brengen Bert van Losser, Loes Wigger en Stefan Klein Koerkamp gezelligheid, muziek, humor en mooie prijzen met zich mee in de Kerst Muziekbingo. De kaarten zijn al aan te vragen via een banner op de website van RTV Oost. Meedoen is gratis en er zijn vele prijzen te winnen!

TV Oost: 25 en 26 december tussen 15.00 en 17.00 uur.

Radio Oost: 25 en 26 december tussen 15.00 en 18.00 uur.

Gods Markthal – Lebuinuskerk Deventer

Op alle dagen, behalve op zondag is de Lebuinus Kerk in Deventer open voor verhuur voor van alles om geld te genereren voor onderhoud van de kerk. Zo kwam er van alles voorbij: een tatoeage expositie, een springkussenparadijs, een bierfestival. Maar waar ligt nou de grens? Documentairemaakster Sharon Kromotaroeno werkte aan de documentaire ‘Gods Markthal’ die RTV Oost uitzendt op vrijdag 25 december om 17.10 uur.

TV Oost: 25 december om 17.10, 18.10 en 19.10 uur. Deze uitzending wordt later nog een aantal keer herhaald.

Muziekspecial: Het Beste van Ancora

Nederland is een waterland en heeft een zeer rijke historie als het gaat over de scheepvaart in het algemeen. Nestor Jan Keizer van het voormalige BZN en topproducent Edwin van Hoevelaak uit Holten zagen snel in dat Ancora de groep is die hier naadloos bij aansluit. Met de show ‘Wind in de Zeilen’ zou Ancora dit seizoen door diverse theaters touren. In deze special zie je interviews, concertbeelden en sfeerimpressies.

TV Oost: 25 december om 20.00 en 23.00 uur.

Foto: Peter de Haan (Foto: )

Het Weekend van… Kerst in Oud Kampen

Lekkere vrieskou, honderden berijpte dennenbomen die de route markeren, steltenlopers in prachtige mysterieuze gewaden en diverse podia met acts. Dat zijn normaal gesproken de ingrediënten voor het evenement ‘Kerst in Oud Kampen’. Helaas is dit evenement in 2020 afgelast vanwege de uitbraak van COVID-19. Om je te laten genieten van het knusse en gezellige feest in de historische binnenstad van Kampen, dat helemaal is omgetoverd in een Anton Pieck sfeer, zijn we de archieven ingedoken en blikken we terug op eerdere edities.

TV Oost: 26 december om 17.10, 18.10 en 19.10 uur. Deze uitzending wordt later nog een aantal keer herhaald.

Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar

Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar is een biografisch documentaire-portret van de uit Overijssel afkomstige Amsterdamse School beeldhouwer en kunstenaar Hildo Krop. Het geeft een beeld van de tijd waarin Hildo Krop leefde, een periode met twee wereldoorlogen, met opkomend socialisme en later ook communisme.

TV Oost: 26 december om 20.00 en 23.00 uur.

Kerst bij Radio Oost

Tijdens beide kerstdagen kun je bij Radio en TV Oost luisteren en kijken naar het programma Kerst bij Oost. Op eerste kerstdag verzorgen Dorothy Oosting en Oene Loonstra een speciale kerstuitzending met live om 13.00 uur de kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Sarah de Geest en Bastiaan Kleinjan presenteren op tweede kerstdag een gezellige kerstshow.

TV Oost en Radio Oost: 25 en 26 december van 10.00 – 15.00 uur.