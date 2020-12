Omstreden Polenboerderij Geesteren: nieuwe huurder gooit het over andere boeg

De woonboerderij aan de Ossendijk in het buitengebied van Geesteren houdt de gemoederen nu al jaren bezig.

Nadat de eigenaar het pand had verhuurd aan Poolse arbeidsmigranten beklaagden de buren zich over overlast, waarop ze de huisvesting met succes aanvochten. Toen er een torenhoge dwangsom dreigde, koos de verhuurder eieren voor zijn geld, waarop recent de laatste Polen hun biezen pakten.

Maar toen diende zich deze week ineens een nieuw dreigend probleem aan. De omwonenden hadden namelijk via Facebook vernomen dat de woonboerderij aan een zorginstelling verhuurd zou worden. Zoals gemeld ontstond hierover onrust omdat werd gevreesd dat de zorgaanbieder zich bezighield met crisisopvang en de begeleiding van psychiatrisch patiënten.

Openheid

Maar Natascha Borneman van zorgboerderij Bij Ons in het Achterhoekse Borculo biedt openheid van zaken. "We gaan nu met onze zorgboerderij het derde jaar in en we krijgen zoveel aanmeldingen dat we al een tijdje op zoek waren naar een geschikte plek voor uitbreiding."

Daarvoor is nu het oog gevallen op het pand aan de Ossendijk. Dat moet een zorgboerderij worden. "Voor jong-volwassenen van circa 18 tot 25 jaar. Met onder meer adhd en autisme." Ze heeft de verhalen vanuit Geesteren intussen opgevangen, maar ze benadrukt: "We doen niet aan crisisopvang, GGZ en onze cliënten zijn niet in aanraking geweest met justitie."

Eigen moestuin

Het is onder meer de bedoeling dat er straks dieren komen. "En we willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Hebben bijvoorbeeld onze eigen moestuin."

Tekst gaat verder onder foto

Diego (23), één van de cliënten van zorgboerderij Bij Ons uit Borculo. (Foto: Zorgboerderij Bij Ons)

Ze benadrukt bovendien dat het gaat om kleinschalige opvang. "Er kunnen wel meer mensen in deze woonboerderij worden ondergebracht, maar we kiezen heel bewust voor maximaal tien zorgboeren. Waarbij we kiezen voor één-op-één begeleiding."

Voorgeschiedenis

Nadat ze op de website van RTV Oost las over de onrust onder de omwonenden heeft de zorgboerin zich wat meer verdiept in de achtergronden van de voormalige Polenboerderij. "Toen ik die hele voorgeschiedenis las, snapte ik het wel. Dat is ook de reden waarom we graag vooraf een buurtgesprek met de omwonenden willen. Want als we niet welkom zijn, hebben we daar niets te zoeken. Onze cliënten hebben baat bij rust."

'Open voor gesprek'

Een woordvoerster van de omwonenden in een reactie op de plannen: "We laten het initiatief nu bij de verhuurder en huurder. We wachten keurig af wat er gaat gebeuren. En gaan ervan uit dat alles netjes en op een correcte wijze verloopt. Waarbij we open staan voor een gesprek."

Momenteel worden alle formaliteiten afgewikkeld. Natascha Borneman: "We zijn bezig met de benodigde vergunningen. En dan hopen we in het voorjaar van start te kunnen."