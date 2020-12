Bij Heracles Almelo staan alle doelpuntenmakers zondag in de basis

Dat betekent dat naast topscorer Rai Vloet (7 goals) Silvester van der Water (3 goals) terugkeert in het basiselftal van de Almeloërs en dat er eveneens een plekje is voor Delano Burgzorg (1 goal) en Lucas Schoofs (1 goal). Dat houdt in dat onder meer Teun Bijleveld op de bank begint in Friesland, waar Wormuth vermoedelijk weer met drie aanvallers gaat spelen.

Laatste uitzege bij Twente

De laatste overwinning op vreemde bodem was zeventien uitduels geleden voor Heracles Almelo. Toen werd FC Twente in De Grolsch Veste verslagen. Het duel in Heerenveen begint zondag om 14.30 uur en is te beluisteren via De Oosttribune.