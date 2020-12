Man uit Brabantse Rijen vrijgesproken voor 22 jaar oude verkrachtingszaak in Hengelo

Een 43-jarige man uit het Brabantse Rijen is vrijgesproken in een 22 jaar oude verkrachtingszaak. De man werd ervan beschuldigd dat hij 1998 in Hengelo een vrouw zou hebben verkracht. Hij overnachtte bij haar thuis en zou haar hebben gedwongen tot seks. De vrouw deed in 2019 aangifte van verkrachting.

De rechtbank in Almelo spreekt de man vrij, omdat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om de verkrachting te kunnen bewijzen. Zoals vaker in verkrachtingszaken is de verklaring van de aangeefster het voornaamste bewijsmiddel in het dossier. Maar zonder aanvullend steunbewijs is dit onvoldoende om iemand te veroordelen.

Uiterst behoedzaam

In deze zaak, waarin de vrouw 22 jaar geleden zou zijn verkracht, zegt de rechtbank uiterst behoedzaam om te gaan met oude getuigenverklaringen. De twee getuigenverklaringen in het dossier zijn, ook in dat licht bekeken, volgens de rechtbank van onvoldoende gewicht om de aangifte van de vrouw te ondersteunen.

De man zelf ontkent de verkrachting. Hij stelt dat juist hij het slachtoffer is en dat zij hem destijds dwong tot seks. Tegen hem was anderhalf jaar gevangenisstraf geëist.