De zeven van Alves en een gebroken enkel: dat herinnert Marnix Smit aan Heerenveen

Hij kan er nu om lachen, maar noem de clubnaam Heerenveen in verband met Marnix Smit en twee nachtmerries komen bovendrijven.

We gaan terug naar 7 oktober 2007. Bij Heerenveen is Afonso Alves terug in het elftal na strubbelingen met de clubleiding. De Braziliaan is het seizoen daarvoor topscorer geworden in de Eredivisie, maar zag een transfer tot zijn grote frustratie mislukken. Hij treft die middag Heracles met Marnix Smit als directe tegenstander. Anderhalf uur later prijkt er 9-0 op het scorebord en heeft Alves er zeven inliggen. Nog altijd een record.

Vrije trap van 35 meter

“Bij hem en Heerenveen lukte alles die middag”, vertelt Smit. “We begonnen nog wel aardig, maar gaandeweg werd het steeds meer los zand. Alles wat Alves deed veranderde in goud. Ik kan me nog een vrije trap herinneren die er van 35 meter invloog..”

Vernedering

De absolute vernedering is vlak voor het einde als Heerenveen-coach Alves van het veld haalt en de Friezen de wedstrijd met tien man uitspelen omdat er al drie keer is gewisseld. Smit: “Nee, nachtmerries heb ik er niet van gehad. Je moet toch door. Ons doel dat seizoen was niet degraderen en dat lukte vrij makkelijk. Het was echt zo’n middag van: bij hun lukt alles, bij ons mislukt alles.”

Tribune ingestort

Dan die andere ontmoeting tussen Heracles in Heerenveen. In Almelo dit keer. We schrijven 1991 en er is zoveel belangstelling voor de wedstrijd dat er noodtribunes worden geplaatst. De inzet is namelijk de periodetitel in de Eerste Divisie. Vlak voor het beginsignaal gaat het mis. Eén van de bijgebouwde tribunes stort in en er vallen dertien gewonden. Onder wie Marnix Smit.

“Ik was een jaar of 15, 16 en bezocht die wedstrijd met een paar vrienden. Toen die tribune het begaf was het eerst vooral chaos. Ik werd afgevoerd en had een ernstige enkelfractuur. Toen stortte mijn wereld even in, ik was net begonnen in de jeugdopleiding van FC Twente. Het herstel heeft al met al zo’n anderhalf jaar geduurd.”

Carrière

Met Smit, nu 45 jaar, is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Hij voetbalde tien jaar bij Heracles (1999-2009) en promoveerde in 2005 naar de Eredivisie. Ook maatschappelijk timmert hij aan de weg. Hij studeerde met doctorsbul af aan de Universiteit Twente en houdt zich tegenwoordig bezig met Europese subsidies voor bedrijven en overheidsinstellingen.