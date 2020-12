Leon uit Raalte raakt wereldrecord kwijt aan darter Michael van Gerwen

In een minuut tijd zoveel mogelijk punten scoren op een dartbord. Ruim tweeënhalf jaar had Leon Walraven uit Raalte het wereldrecord in handen. Sinds deze week is hij het kwijt aan de nummer één van de wereld, Michael van Gerwen.

Na negen maanden training kreeg Leon het in maart 2018 voor elkaar. In een sporthal in Heeten gooide hij in een minuut tijd 608 punten, waarmee hij het record afpakte van Michael Smith uit Engeland (581 punten).

Leon haalde het Guinness Book of Records ermee. Een bijzondere prestatie, aangezien de Raaltenaar helemaal geen profdarter is en ook niet zo'n carrière ambieert.

Lange tijd had Leon het record in handen, totdat drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen zich ermee ging bemoeien. In aanloop naar het wereldkampioenschap in Londen deed de Brabander een succesvolle poging : hij noteerde 644 punten.

Recordjager