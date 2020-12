Hartverwarmend: Enschedese kinderen maken meer dan 1.000 kerstgroeten voor ouderen

Kinderen in Enschede in actie voor ouderen (Foto: RTV Oost / Jan-Jaap Bats)

Tijdens corona is fysiek contact minder goed mogelijk. Maar aandacht voor elkaar des te belangrijker, zeker in kersttijd. Dat bracht de 6-jarige Valénte uit Enschede op het idee om tekeningen te maken voor de mensen die door corona het meest eenzaam zijn.

Zijn school pakte het initiatief op en werkte met drie locaties mee. Samen maakten de kinderen meer dan 1.000 kerstattenties.

Gisteren werden de gemaakte tekeningen en andere creatieve uitingen overhandigd aan twee dames bij zorglocatie De Cromhoff van Livio. Zij namen de presentjes in ontvangst namens de andere senioren in Enschedese woonzorgcentra. De werkjes werden daarna verspreid over de zes locaties van Livio.

'Hartverwarmend'

Carla Boerrigter van Livio was bij de overhandiging. "Aan dit soort initiatieven werken we graag mee. Dat kinderen met dit soort ideeën komen, dat is toch hartverwarmend? Elk van onze bewoners ontvangt nu een eigen, persoonlijke kerstgroet."

Sven Koebrugge van de Prinseschool valt haar bij. "Gedurende de eerste coronagolf zag je dat zorgmedewerkers, ouderen en hulpbehoevenden extra aandacht kregen. Misschien zijn we zo gewend geraakt aan de coronamaatregelen dat de mate van aandacht is verminderd. Juist nu, met de feestdagen in aantocht, hopen wij de bewoners van Livio te laten zien dat er aan hen wordt gedacht en hopen dat zij zich iets minder eenzaam zullen voelen."