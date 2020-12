Oosterwolde terug in basis bij FC Twente

Oosterwolde werd vorige week van het veld gestuurd in de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (1-3), maar de rode kaart werd een dag later geseponeerd en Oosterwolde is dus gewoon inzetbaar. De vleugelverdediger is fysiek ook weer in staat om in de basis te starten, nadat hij onlangs twee weken aan de kant heeft gestaan met een hamstringblessure.

Markelo in selectie

Nathangelo Markelo is eveneens klaar voor een rentree. De rechtsback is hersteld van de knieblessure, die hij in oktober opliep tijdens een oefenwedstrijd tegen Jong PSV en behoort morgenavond voor het eerst weer tot de wedstrijdselectie.

Alleen Thijs van Leeuwen ontbreekt nog. De aanvaller is op de weg terug, maar de laatste twee duels voor de winterstop komen voor hem nog te vroeg.

Laatste zege in 2010

VVV-Venlo is de huidige nummer vijftien van de Eredivisie. FC Twente pakte in de laatste vier bezoeken aan Venlo slechts twee punten; de laatste zege van de Tukkers in De Koel dateert van 2010.

Live op Radio Oost

De wedstrijd begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost.