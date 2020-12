Verwarde vrouw uit Nieuwleusen die buren terroriseert moet binnen een maand haar huis uit

De vrouw bonkt geregeld midden in de nacht bij de buren op de deur of het raam, loopt schreeuwend over staat en slaat op potten en pannen. De overlast begon vier jaar geleden met een enkel incident en is steeds erger geworden.

Straling

De vrouw gaf tijdens de zitting volmondig toe dat ze inderdaad zulke dingen doet, maar ze vindt dat ze daar goede redenen voor heeft. De buren zouden haar ziek maken door expres straling op haar af te schieten met hun drugslaboratorium.

Vrouw terroriseert buren (Foto: Getty Images / Jack Hollingsworth)

De vrouw belde ook zo'n zestig keer per maand de politie met meldingen over de vermeende aanvallen met elektriciteit en straling door haar buren. Ook riep ze wel eens dat ze bezeten was door de duivel.

Psychische problemen

Voor de naaste buren is de situatie onhoudbaar geworden. Eén van hen heeft inmiddels zelf psychische problemen gekregen. Hij slaapt niet meer thuis maar bij kennissen of in een vakantiewoning.

Ook durven sommige ouders hun kinderen niet meer op straat te laten spelen omdat de vrouw erg dreigend kan overkomen.

Zwaar middel

Ontruiming is een zwaar middel, dan moet er wel sprake zijn van ernstige en structurele overlast. De kantonrechter oordeelt dat daar in dit geval zeker sprake van is en geeft de Woonstichting gelijk. Die had geëist dat het huis binnen twee weken leeg moest zijn maar in verband met de feestdagen krijgt de vrouw iets meer tijd.

De vrouw moet over een maand het huis hebben verlaten. Doet ze dat niet dan moet ze een dwangsom betalen van 250 euro per dag en mag de Woonstichting het huis ontruimen.

Hulpverlening

De Woonstichting en het wijkteam hebben geprobeerd hulpverlening voor de vrouw te regelen maar daar weigerde ze tot nu toe aan mee te werken omdat in haar werkelijkheid het probleem niet bij haar ligt, maar bij de anderen.

De instanties blijven wel proberen hulp voor de vrouw te regelen. Ook heeft familie van de vrouw aangegeven haar te helpen met verhuizen en onderdak te zoeken, zodat de vrouw niet letterlijk op straat komt te staan.