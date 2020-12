"Ik kan me het goed voorstellen dat de gemeente Hof van Twente niet heeft betaald"

Vanmiddag maakte burgemeester Nauta van Hof van Twente bekend dat de gemeente de criminelen die het systeem hebben platgelegd niet gaat betalen.

Paar ton

Begin deze maand drongen hackers binnen in de systemen van de gemeente. Alle informatie, bijvoorbeeld over de inwoners, werd weggehaald. De gemeente kon daar niet meer bij. De hackers wilden 750.000 euro van de gemeente, als de gemeente de data weer terug wilde hebben.

Het bouwen van een nieuw gemeentesysteem kost volgens Nauta "enkele tonnen". Dan is voor Pras de keuze snel gemaakt. Het verbaast hem dat het bouwen van een nieuw systeem relatief goedkoop is. "Als het voor een paar ton zelf op te bouwen is, moet je zeker niet betalen."

Het was een ander verhaal was geweest als de bouw van een nieuw systeem duurder was geweest. "Als dat een factor honderd wordt van het geëiste bedrag, dan is het lastiger."

Aanvalskwaliteiten versterken

Pras noemt nog een andere reden om niet te betalen. "Hier zitten vaak criminelen achter die niet veel geld hebben. Als je ze betaalt, dan kunnen ze hun aanvalskwaliteiten versterken. En als je dus één keer betaalt, dan wordt de prijs later alleen nog maar hoger", zegt Pras.

Daarnaast is het volgens de UT-expert ook veiliger om een nieuw systeem op te bouwen. Als de gemeente het oude systeem zou 'terugkopen', dan blijft er een kans dat de zwakheden erin blijven zitten.

Nieuwe software

Daarom is het ook logisch dat de gemeente kiest voor een nieuw systeem. "Dat is een stuk zekerder". De expert denkt niet dat het ingewikkeld is om een nieuw systeem te maken, aangezien er veel gemeenten in Nederland zijn en dat die systemen veel op elkaar lijken of hetzelfde zijn.

Pras zegt dat de gemeente ook een nieuw systeem goed moet laten controleren op zwakheden. "Tegen de tijd dat het opgeleverd wordt, moeten er testen worden uitgevoerd. Er zijn bedrijven die het systeem kan testen op zwakheden. Zo kun je die er uit laten halen. "