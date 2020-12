Drukte bij kinderopvang in Zwolle: 'Opgelucht dat we ze kunnen brengen'

Minder angstig voor mogelijke besmettingen, dat is volgens Harma van Teeffelen van kinderopvang Doomijn dé reden waarom het nu drukker is dan tijdens de eerste lockdown. "Toch is het nog wel drukker dan we hadden verwacht. De aantallen kinderen die we hier per dag opvangen, liggen veel hoger dan tijdens de eerste lockdown."

Noodopvang

Niet alle opvanglocaties van Doomijn zijn geopend. "We hebben nu één noodopvang per wijk of regio geopend. Daar komen dan kinderen van zo'n vijf of zes andere locaties. Hierdoor zien veel kinderen ook weer nieuwe begeleiders en kinderen. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken door ook de begeleiders te spreiden, zodat de kinderen nog wel een begeleider kennen."

De eerste lockdown in het voorjaar was een grote verrassing, deze lockdown in mindere mate. Van de situatie in het voorjaar heeft Van Teeffelen met haar team veel kunnen leren. "Deze situatie vergt heel veel flexibiliteit van ons. Verschillende collega's op één locatie, andere kinderen, nieuwe gezichten. Het is even wennen."

Klieren

Suze, één van de kinderen, vermaakt zich prima met haar nieuwe vriendjes. "Het is heel erg leuk om hier te zijn, want er zijn veel nieuwe kinderen die ik allemaal kan ontmoeten. Als we thuis zijn, gaan mijn zusje en ik heel erg klieren en dat vindt mijn moeder niet zo fijn, want zij moet thuis aan het werk."

De kinderen vermaken zich prima en de ouders reageren opgelucht:

Vitaal beroep of niet?

Nu er enkel kinderen van ouders met vitale beroepen of kwetsbare kinderen welkom zijn, is er een extra taak weggelegd voor Doomijn: controle. Toch wil Van Teeffelen dat niet te groot maken.

"Het komt uiteindelijk neer op gevoel en goed vertrouwen. In principe weten wij de beroepen van de ouders omdat we die in het begin opvragen als ze hun kinderen aanmelden, in verband met de noodgegevens. Los daarvan komt het uiteindelijk toch neer op vertrouwen, want we hebben geen tijd om alles uit te zoeken. Dat willen we ook niet."

Puzzelen

Een van de ouders die 's ochtends vroeg met zijn twee zoons aan de poort staat, werkt net als zijn vrouw in de zorg. Hij is erg blij dat z'n kinderen nog welkom zijn. "Het scheelt heel veel regelwerk. Nu werken wij allebei parttime, dus we proberen het aantal dagen zoveel mogelijk te beperken. Met wat puzzelen komen we er wel uit."

Ook bij een andere ouder is de opluchting groot. "We hebben twee hele drukke kinderen, dan is het wel fijn dat we ze hier naartoe kunnen brengen en ze hier een hele leuke dag hebben.: