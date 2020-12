Eigenaar café De Tagrijn over 2020: "Een verwoestende brand en lockdown, ik hoop dit jaar snel te vergeten"

"Op 19 juli was ik net weg uit het café. Ik zat ergens anders even een biertje te drinken, toen ik gebeld werd dat er brand in mijn café was. En toen ik aan kwam rennen, sloegen de vlammen al uit de voorkant. Je weet niet wat je overkomt."

Bekijk in onderstaande video het indrukwekkende jaar van Fedde Bakker

De Tagrijn was pas net weer open, want door de coronamaatregelen zat alle horeca tussen half maart en 1 juni dicht. Dat was op zich niet zo erg volgens eigenaar Fedde Bakker: "Iedereen moest dicht en deze tijd hebben we goed kunnen gebruiken om allerlei dingen in het café op te knappen."

En dan brand

"Ik heb heel veel gedacht toen ik voor het brandende café stond. Blinde paniek overviel me. Mijn buurman van een ander café, die ervaring had met brand, trok mij weg omdat ik toch niks kon doen. 'Dit wil je niet zien', zei hij tegen mij."

De brand in De Tagrijn (Foto: RTV Oost)

Bakker zag het even niet meer zitten. "Dit komt nooit meer goed, denk je dan. Dan kom je in een rollercoaster terecht van emoties, maar je moet door. 's Nachts om twaalf uur zat ik al met een verzekeringsman te praten, terwijl de brandweer de slangen nog niet eens had opgerold. Wij zaten in een rouwproces, omdat alles waar je jaren voor gewerkt hebt in vlammen is opgegaan."

Alles wat onder je voeten kraakt, heb je in handen gehad eigenaar Fedde Bakker van De Tagrijn

De eerste dagen kon Bakker tot zijn eigen ontzetting niet veel doen: "Je moet wachten tot iedereen klaar is met onderzoek doen, maar je mag wel naar binnen. En dan loop je door die puinbak en je weet dat alles wat onder je voeten kraakt... Dat heb je in handen gehad, dat heb je gevoeld, dat heb je bewust neergezet en dat is dan ineens weg."

De oorzaak van de brand blijkt kortsluiting in een koeling te zijn.

Legendarisch café

De Tagrijn in Zwolle bestaat al veertig jaar. Nadat Bakker er eerst zelf gewerkt heeft, wordt hij in 2017 eigenaar. Hij probeerde er iets 'speciaals' van te maken, met heel veel verschillende whisky's en andere sterke drank.

Omdat hij ook het pand naast De Tagrijn al huurde, kon De Tagrijn snel weer open: "Ik moest van mijn vrouw, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. En het voelde als een soort campingbar: ik moest het vooral van het terras hebben en we verkochten wat flessen wijn. En toen ik er net weer een beetje schik in had, kwam de tweede lockdown voor de horeca."

De Tagrijn en het gehuurde pand ernaast (Foto: RTV Oost)

Kerstballen van De Tagrijn

Opnieuw moest zijn tijdelijke café dicht en dat terwijl er in het naastgelegen, eigenlijke café nog niks gedaan kon worden. Toch bleek Bakker creatief: "Ik dacht: ik begin een winkeltje. Ik heb diverse artikelen met ons logo erop laten maken zoals mutsen en kerstballen."

Maar om het jaar in stijl af te sluiten, moesten opeens ook de winkels dicht: "Daar zit ik dan met een grote hoeveelheid kerstballen met De Tagrijn erop. Je mag ze zo af komen halen."

Op naar 2021

Toch oogt Bakker helemaal niet verslagen: "We kunnen eindelijk beginnen met verbouwen in de echte kroeg. In het voorjaar van 2021 gaan we hopelijk weer open en dan gaan we er gewoon een mooi jaar van maken."