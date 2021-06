Het turbulente leven van Gert en Hermien in tv-documentaire vastgelegd

Op het toppunt van hun roem waren ze groter dan groot. Met zelfs een eigen tv-show. Luisterend naar de naam - hoe kan het ook anders - De Gert en Hermien Show. Gouden platen, het leek niet op te kunnen. Maar achter de schermen rommelde het soms flink. De keerzijde van de roem, zoals dat heet.

Voorvertoning

De cineast Hans Heijnen heeft een documentaire van ruim anderhalf uur gemaakt over het legendarische Twentse tweetal. Eind vorig jaar was er in theater De Bond in Oldenzaal voor een select gezelschap een voorvertoning.

"Wel heel bijzonder om terug te zien, vooral op zo'n groot filmdoek", zegt Sandra Timmerman, de dochter die meewerkte aan de docu. "Het is een heel indrukwekkende film geworden."

Het Beloofde Land

Als geen ander weet ze hoe het er in huize Timmerman aan toe ging. Alle successen, maar ook hoe vader Gert ineens de geest kreeg. Hij raakte helemaal in de Heer en het hele gezin moest mee naar Israël, het Beloofde Land. Van alle aardse bezittingen moest afstand worden gedaan. Foto's werden verbrand, gouden platen vernield of weggegeven.

Tekst gaat verder onder foto

Sandra Timmerman in de studio van RTV Oost (Foto: RTV Oost)

Verrast

Tal van mensen die Gert en Hermien van nabij meemaakten komen in de film aan het woord. En ja, zelfs Sandra werd nog verrast door de film. "Het verhaal ken ik natuurlijk wel. Maar onder anderen oud-fotograaf en 'Button Boss' Henk Brusse, producer Eddie Ouwens en Fred 'Freddy Golden' Gaasbeek vertelden anekdotes. "Waarbij ik meermalen zoiets had van: oh écht? En ook bleek er nog heel veel materiaal waar ik niets vanaf wist; filmbeelden, foto's. Erg leuk om te zien."

Ook haar kinderen hebben de film gezien. "Zij kenden het verhaal natuurlijk wel in grote lijnen, maar ook heel veel details niet. Na afloop zeiden ze dat het levensverhaal nu goed was samengevat."

Niets wordt verzwegen

Ook de minder leuke details komen aan bod. Niets wordt verzwegen. Onder meer dat vader Gert zijn dochter Sandra enkele malen seksueel heeft misbruikt. Iets wat ze ook in haar boek Circuskind heeft beschreven. "Als je dat op zo'n groot scherm ziet, is dat behoorlijk pittig. Komt zo'n docu behoorlijk binnen."

Ze heeft echter geen seconde spijt dat ze heeft meegewerkt. "Ik sta er helemaal achter. Juist die uitersten, dat je voortdurend heen en weer wordt geslingerd, maakt mijn jeugd zo verwarrend. Maar als ik terugblik overheerst het positieve. Kijk ik met veel plezier terug op mijn jeugd."

De Gert en Hermien Story is woensdag 9 juni te zien op NPO1, 20.30 uur.