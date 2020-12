Gemeente Raalte houdt online bingo op oudejaarsavond om saamhorigheid te benadrukken

"We houden er in Raalte van om samen een feestje te vieren En wat is er dan leuker om, in deze tijd, op oudejaarsavond een online bingo te houden voor alle inwoners van de gemeente?" Burgemeester Martijn Dadema van Raalte ziet het helemaal zitten. "Leuk met je vriend of vriendin, met het gezin of een klein vriendengroepje."

Met en landelijk vuurwerkverbod en een strenge lockdown zal er op oudejaarsavond weinig te doen zijn. Dat realiseerden ze zich ook in Raalte. "En toen kwam het idee voor een bingo bovendrijven. Niet alleen voor de jeugd, maar voor iedereen in onze gemeente. Ook een manier om samen stil te staan bij het verdriet van de afgelopen maanden."

Mooie prijzen

Er zijn voor elkaar, Dadema vindt het belangrijk. "Het is mooi als we op deze manier samen het oude jaar uit kunnen luiden en positief het nieuwe jaar in te gaan. We hebben mooie prijzen van lokale ondernemers, dus ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen. Zo steunen we de ondernemers ook nog een beetje."

De burgemeester van Raalte denkt niet dat bingo alleen iets voor ouderen is. "De bingo kent een revival. Bij de zomerfeesten in de verschillende dorpen was de bingo een buitengewoon populaire bezigheid. En we hebben enkele dj's die leuke muziek verzorgen, dus daar ben ik helemaal niet bang voor."

Dadema heeft ook een rol

Een speciaal bedrijf zorgt voor een goed verloop van de bingo. Dadema heeft ook een rol, maar wil daar niet op vooruitlopen. "Maar ik ga niet optreden, dat zal ik niemand aan doen."