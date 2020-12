"Overijssel gaat naar een betere mix tussen wind- en zonne-energie"

De verhouding zestig procent energie uit wind en veertig uit zon is precies de juiste combi verwacht De Bree. "De periode dat ze zon schijnt, moet je combineren met de winter waarin het meer waait. Als je die in de juiste verhouding bij elkaar brengt, heb je de optimale benutting."

In Overijssel is dat nu nog niet aan de orde. Er wordt meer gekozen voor zonne-energie. Windmolens wekken meer weerstand op. Want wie wil die enorme wieken in zijn achtertuin hebben? De Bree omschrijft zichzelf het liefst, misschien wat politiek corrrect, als een lid van het 'team combinatie' als hem gevraagd wordt een keuze te maken tussen wind- en zonne-energie.

"Dat is politiek correct, maar ik sta daar niet alleen in", geeft de gedeputeerde aan, wijzend op een enquête van de vier gemeenten in Noordoost Twente: Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen.

"Daaruit blijkt ook dat vijftig procent van de inwoners ook graag die combinatie wil zien van zon en wind. Een klein deel wil alleen maar zon of wind. Die combinatie is denk ik toch het beste."

Geld betalen

De Bree vindt de discussie over die keuze belangrijk. "Als je alleen maar kiest voor zon en je het ook nog alleen maar op een plek neerlegt waar geen leidingen en kabels en transformatiestations zijn, dat je er uiteindelijk heel veel geld voor gaat betalen. Dat is een kwestie van miljoenen per jaar die je meer moet betalen en dat zou doodzonde zijn als het ook veel beter en veel goedkoper kan worden gedaan."

En dat voelen de inwoners van Overijssel uiteindelijk ook in hun portemonnee. Een factor waar nog te weinig aandacht voor is. Inwoners van Overijssel kunnen zelf ook financieel profiteren van investeringen in windenergie. "Dan gaat het niet alleen over de kosten maar ook over de baten", geeft De Bree aan. "Als je die mix goed heb en je kunt laten zien dat je kunt participeren in een zonnepark of windpark zonder dat je dat allemaal zelf moet gaan organiseren. Dat willen mensen weten, hoe ze die groene stroom uit de meterkast kunnen krijgen, ook de komende jaren."

Op die manier kun je mensen wat De Bree betreft mensen laten profiteren en rendement laten krijgen van energieprojecten. "En aan de andere kant die goede mix tussen zon en wind krijgen."

Dikke kabels

Want zonne-energie, waar nu in Overijssel voornamelijk voor wordt gekozen heeft een groot nadeel: het is er niet altijd. "Als de zon er wel is dan schijnt ie heel hard vaak en als je die zonnepanelen dan ook nog op het zuiden hebt liggen, krijg je een enorme piek", legt De Bree uit.

En die piek moet worden verwerkt. "Dan leg je hele dikke kabels aan en de rest van het jaar gebruik je die kabels niet." Wat volgens De Bree zeker niet wil zeggen dat mensen nu moeten stoppen met zonnepanelen. "Een dak zonder zonnepanelen is wat mij betreft een gemiste kans."

Ingewikkeld

Het is volgens de gedeputeerde gewoon een hele ingewikkelde discussie. "Het gaat om wat het oplevert in opwek, krijgen we er lokaal draagvlak voor? Ziet het er landschappelijk nog een beetje leuk uit in Overijssel? En wat kost het uiteindelijk? Hoe kostenefficiënt is het? "

Het zijn vier 'hoekpunten' die niet allemaal tegelijk opgepakt kunnen worden, aldus De Bree. Ook niet in Overijssel. "Je kunt ook met één hoekpunt beginnen en kijken of je de rest later kunt doen. Het is een proces waarin we stap voor stap aan de slag gaan. Het is niet in één keer klaar."