Ron Jans wil FC Twente structureel omhoog stuwen: "Deze club hoort bij de top van de subtop"

“Maar we zijn er nog lang niet hoor", tempert de trainer die onlangs voor één jaar heeft bijgetekend. "Maar de visie van de club is om daar weer naartoe te groeien en dat deel ik en daar wil ik aan meewerken," zegt hij in het programma Groot Onderhoud.

FC Twente moet weer terug naar de subtop (Foto: Orange Pictures)

Genieten

Jans, die afgelopen zomer begon aan zijn klus in De Grolsch Veste, is in zijn nopjes in zijn nieuwe werkomgeving. "Het is hier echt genieten”, vervolgt de oefenmeester. “Ik zag bij mijn komst eigenlijk maar tegen één ding op: verschillende kampen en meningen. Maar nu staan overal de neuzen dezelfde kant op binnen deze club en is er rust. En dat is zo’n belangrijke basis.”

Fitste ploegen

En enthousiasme lijkt het toverwoord bij de 62-jarige oefenmeester, die zelf de energie heeft van een bruisende tiener en het overbrengt op zijn team. “We staan in de top drie van fitste ploegen”, zegt hij.

FC Twente behoort tot de fitste ploegen van de Eredivisie (Foto: Orange Pictures)

Europees voetbal

FC Twente staat zesde en draait dus mee in de subtop. Toch laat Ron Jans zich niet verleiden tot uitspraken om weer een Europees ticket te behalen met FC Twente. “We moeten gewoon een goed seizoen draaien en in het linkerrijtje eindigen.”

Podcast

In de uitzending neemt de voormalig succestrainer van PEC Zwolle ook zijn eigen muziek mee. En hij blijkt ook groot liefhebber van Amerikaanse sing- en songwriters. Beluister de podcast hier.