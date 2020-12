Hond Sammy uit Almelo doodgebeten door staffords: "Weet wat voor hond je in huis haalt!"

Marjolein kan het nog nauwelijks geloven: haar hondje Sammy overleed deze week nadat het dier tijdens een wandeling werd aangevallen door twee staffords. De Almelose is ontroostbaar, maar wil met haar verhaal bewustwording creëren bij hondeneigenaren. "Weet wat voor hond je in huis haalt en hoe je die moet opvoeden. En lijn de hond aan, hoe lief het dier ook is!"

Het bijtincident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Marjolein is aan het wandelen met hondje Sammy bij de oude Kolkschool in Almelo als er een man met twee staffords aankomt. Eén van de dieren loopt los en opent de aanval op Sammy. De eigenaar komt met zijn andere hond aangesneld, maar ook dat dier begint Sammy te bijten.

Marjolein brengt haar gehavende hondje zo snel mogelijk naar een dierenarts. De arts probeert het beestje nog te redden, maar Sammy overlijdt op de operatietafel. "Het ergste wat je als hondenbezitter kan overkomen, is gebeurd. Mijn hart bloed, mijn ziel huilt. Ze kon niet meer geholpen worden", schrijft Marjolein op haar Facebook-pagina.

Gevaarlijke honden

De Almelose is ontroostbaar, maar wil haar verhaal graag delen om de discussie aan te wakkeren over het houden en fokken van 'hoogrisicohonden'. Sinds een paar jaar zijn meerdere hondensoorten, waaronder de soort die Sammy aanviel, aangemerkt als gevaarlijke honden. Eigenaren moeten sindsdien bij de aanschaf van zo'n hond verplicht op cursus.

Maar Marjolein wil meer. Ze vindt dat slechts een beperkt aantal mensen zo'n hond zouden mogen kopen. "Niet iedereen moet zomaar dat soort honden in hun handen kunnen krijgen. Het zijn honden waarvan je moet weten hoe je ze moet opvoeden. Ik vind dat de fokker best een achtergrondcheck mag uitvoeren bij mensen die zo'n hond willen kopen. En ook het fokken ervan moet je met beleid doen."

'Niks tegen die honden'

Tegen de honden die als gevaarlijk zijn aangemerkt, zoals staffords en bulldogs, heeft Marjolein overigens niks. "Ik heb niks tegen die beesten. Pitbulls hebben weliswaar een vechtinstinct, maar Jack Russels weer een jachtinstinct. Mijn Sammy kon heel goed met mensen, ze deed niks. Maar als ze in een hok met eenden werd gezet, zouden die het niet overleven."

Ze vervolgt: "Zo heeft elke hond wat. Ik hoop gewoon dat mensen goed nadenken wat ze in huis halen. Ook al is je hond nog zo'n lieverd: verdiep jezelf in de hondensoort. En als je weet dat jouw hond potentieel gevaarlijk kan zijn, lijn hem of haar aan!"

Eén ding is zeker: Marjolein haalt er haar hond niet mee terug. "Maar als ik nieuwe incidenten kan voorkomen door de discussie opnieuw aan te wakkeren, dan doe ik dat graag."

Politie

De Almelose benadrukt overigens dat het geen persoonlijke aanval is naar de eigenaar van de twee bewuste honden. Die dieren zijn door de politie in beslag genomen en er is een proces verbaal opgemaakt. Wat er met de staffords gaat gebeuren, is niet bekend.