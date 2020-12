Grote brand in schuur Daarle, mogelijk ontploffingsgevaar door gasflessen

In een schuur aan de Esweg in Daarle woedt een grote brand.

De brand brak aan het begin van de avond uit. In verband met mogelijk ontploffingsgevaar door gasflessen in de schuur schaalde de brandweer op naar grote brand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer probeert een naastgelegen woning te sparen. De omgeving is ruim afgezet.

Update 20.53uur: De brand is inmiddels onder controle. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel in verband met het inademen van rook. Er is één gasfles ontploft . Koeien in een naastgelegen stal zijn gespaard gebleven, evenals de woning. Ove rde oorzaak is nog niets bekend, dat wordt verder uitgezocht.