Van Polen baalt van repeterend verhaal: "Kansen creëren is het manco van deze ploeg"

"Het is een terugkerend verhaal weer. Alleen tot aan de zestien", doelt Van Polen op het geringe aantal kansen dat door PEC gecreëerd wordt. "In de laatste tien minuten zei ik wel tegen die gasten om me heen: laten we in ieder geval wel die nul houden, want een punt doet voor hun meer pijn dan voor ons. Ik snap dat het qua kijkplezier niet echt een hoog cijfer scoort."

Positiespel

"We hebben heel veel jongens die in de bal willen voetballen", vervolgt de verdediger. "Het positiespel is wel aardig, alleen positiespel moet wel een middel zijn om het doel te bereiken. Dat is gewoon goals maken of kansen creëren. Daar hebben we het veel over gehad en daar moeten we gewoon opportunistischer in zijn. Het is een terugkerend iets en ook wel het manco van deze ploeg."

Medelijden met Stegeman

"We staan nu op de plek waar we horen te staan. En dat we van de week van Excelsior verliezen, natuurlijk is dat een schande", is het ferme oordeel van Van Polen, die ook ziet dat de kritiek van supporters op trainer John Stegeman toeneemt. "Ik heb daarin wel te doen met hem. Ik weet niet of hij het allemaal meekrijgt. Hij heeft natuurlijk ook een vrouw en kinderen en het is natuurlijk best wel hard als je continu van onder uit de pan krijgt. Terwijl het oprecht een goede en lieve man is. Dat vind ik oprecht heel sneu."