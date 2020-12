Zaterdagmarkt in Enschede rustiger dan normaal, ook in Zwolle lege straten

De zaterdagmarkt in Enschede mag ondanks de lockdown open blijven. Er staan vooral kramen met brood, fruit, vis en kaas. De marktkooplui die normaal gesproken stoffen en kleding verkopen, zijn er niet. Patatkramen staan er deze week wel gewoon.

Veiliger dan in winkel

Het is op de vroege zaterdagochtend een stuk rustiger dan normaal. De klanten die er zijn, zijn blij dat de weekmarkt open kan blijven. Een vrouw die sinasappels koopt, voelt zich op de markt een stuk veiliger dan in een supermarkt. "Je bent in vrije ruimte en buiten. Niemand zit in je nek te hijgen."

Ook marktkooplui zijn blij dat ze vandaag weer aan de slag mochten. "Het is een stuk rustiger, maar ik verwacht dat het nog wat drukker wordt. Het loopt nog aardig door, dus het is wel rendabel om open te gaan", zegt de eigenaar van een fruitkraam.

Lege Zwolse winkelstraat

Waar je normaal in de week voor kerst over de hoofden kan lopen in de winkelstraten, is het daar nu vrijwel uitgestorven. Ook in de Zwolse Diezerstraat is het een opmerkelijk tafereel. Hier en daar lopen bezoekers door de straat voor een frisse wandeling of voor een aankoop in een van de essentiële winkels.

Toch is het iets drukker dan tijdens de eerste lockdown, net als veel andere binnensteden in Nederland. Dat blijkt uit het aantal pintransacties bij parkeerapp Parkmobile. Daarbij zijn de cijfers van dit weekend nog niet meegerekend.