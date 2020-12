Dorrit de Jong voorgedragen als nieuwe wethouder Zwolle

Dorrit de Jong is door GroenLinks in Zwolle voorgedragen als de nieuwe wethouder voor de stad. De 33-jarige De Jong moet de opvolger worden van Klaas Sloots, die als burgemeester in Stadskanaal aan de slag gaat.

Op dit moment is De Jong politiek secretaris en beleidsmedewerker op sociale portefeuilles bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag. Daarnaast is zij gemeenteraadslid in Amsterdam. Sloots was in Zwolle als wethouder onder meer verantwoordelijk voor het sociaal domein.

De Jong kijkt er naar uit om Sloots op te volgen in Zwolle. "Het wordt een belangrijke tijd waarbij we verder gaan met de uitvoering van de Hervormingsagenda sociaal domein en we zullen moeten zien hoe we de effecten van de coronacrisis goed gaan opvangen."