Documentaire 'Van Ons - De schaal kwam naar Twente' zondagavond op TV Oost

Het is alweer meer dan tien jaar geleden, maar de beelden blijven onverminderd mooi. FC Twente veroverde in mei 2010 voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel. RTV Oost gaat zondagavond terug in de tijd en zendt de documentaire 'Van Ons - De schaal kwam naar Twente' uit op televisie.

De FOX Sports DOC is gemaakt door Dirk Beers. Hij spoorde er zelfs de Belgische buschauffeur voor op die het voetbalteam toen naar het stadion bracht. "Wat een man", zegt Beers lachend. "Voor heel Nederland was het een idiote dag. Of je nou voor of tegen was, daar gebeurde iets heel bijzonders. En zeker met de busreis op de A1."

Bizar euforisch circus

Een dag van tevoren hoorde de chauffeur pas dat hij naar Enschede moest met zijn bus en dat hij de selectie van FC Twente naar het stadion moest brengen. "Hij had geen idee waar hij in beland was", vertelt Beers. Want FC Twente kende de chauffeur uit België niet. "Dat was voor hem natuurlijk een absurde dag, hij belandde in een soort bizar euforisch circus en hij vindt het absoluut leuk om daar op terug te blikken."

Onbekendere verhalen

'Van Ons - de schaal kwam naar Twente' is volgens Beers vooral een documentaire over de wat onbekendere verhalen zoals die van de buschauffeur. "We hebben natuurlijk Wout Brama, die als enige toen voetbalde, en nu nog steeds voetbalt, voor Twente. De gebroeders Hans en Ronald Pit Boersma, de supporters van het eerste uur waarvoor het lange wachten beloond werd. En dan hebben we ook nog vader en zoon voor wie het wel een hele bijzondere dag was."

De documentaire is zondagavond om 20.30 uur te zien op TV Oost en wordt elk uur herhaald.