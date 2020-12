Irish Pub in Nijverdal heeft het terras weer vol zitten... met poppen verkleed als stamgasten

Voor de neus van de stamgasten staan lege glazen of lege flesjes bier. "Het is bijna Kerst, dus we willen het gewoon een beetje gezellig maken", zegt Gillian van de Werfhorst. Zij is als oud-werknemer en stamgast van de Irish Pub één van de initiatiefnemers van de ludieke actie. "We willen op deze manier alle vaste gasten fijne feestdagen wensen."

Door de coronamaatregelen mag het café al maanden niet open. Zicht op een openingsdatum voor de horeca is er nog niet. Murphy's wil de stamgasten, in de vorm van de poppen, in elk geval tot na oud en nieuw op het terras laten zitten.

"Het zou wel lachen zijn als er nu een boa langskomt", lacht Van de Werfhorst. Voor eigenaresse Phyllis Murphy's was de actie een verrassing. "Ik wist wel dat ze met iets bezig waren, maar niet wat. Ik vind dit fantastisch, het past helemaal in deze tijd en ik ben altijd wel in voor een geintje. Ik denk dat Nijverdal dit wel leuk vindt."