FC Twente laat het onnodig spannend worden bij VVV, maar boekt wel zevende zege van het seizoen

Binnen de minuut dacht Danilo Twente al op voorsprong te zetten, maar de treffer werd afgekeurd omdat Vaclav Cerny vlak daarvoor een lichte overtreding maakte. Aan de andere kant werd na negen minuten ook een treffer afgekeurd. Georgios Giakoumakis zag zijn treffer geannuleerd worden vanwege buitenspel. Na een kwart wedstrijd kreeg Cerny de beste kans, maar hij zag doelman Thorsten Kirschbaum met zijn voeten redden. Even later was een voorzet van de Tsjech net te scherp voor Wout Brama.

Doelpunt Danilo, kansen op meer

Na een klein half uur was het wel raak. De sterk spelende Cerny vond Danilo en die schoot alweer zijn elfde van het seizoen binnen. Voor Cerny was het al zijn zesde assist. Daarna kwam er een kansenregen voor Twente. Jayden Oosterwolde probeerde het met een hard schot en de rebound was niet aan Tyronne Ebuehi besteed. Kirschbaum bracht daarna redding op een schot van Queensy Menig en een kopbal van Julio Pleguezuelo.

Ilic op de lat

Luka Ilic was het dichtst bij de tweede voor Twente, maar schoot op de lat en kopte in de rebound over. Kort voor rust kreeg ook Menig opnieuw een goede kans, maar moest met zijn mindere linkerbeen schieten en kreeg daardoor te weinig vaart achter de bal. Het niet uitbreiden van de voorsprong was dan ook het enige dat Twente zichzelf kwalijk kon nemen na de eerste helft.

Nu wel raak voor Ilic

Na rust speelde het spel zich vooral af op het middenveld. Het was Twente dat wel kansjes kreeg. Schoten van Cerny en Danilo waren dit keer echter niet echt gevaarlijk. Na ruim een uur werd het 0-2. Ilic schoot op zeer fraaie wijze de tweede binnen voor de Enschedeërs en dus leek er niets aan de hand.

VVV terug in de wedstrijd

Twintig minuten voor het einde was de spanning echter weer terug. Evert Linthorst kopte na een vrije trap de 1-2 binnen voor de thuisploeg. VVV ging op jacht naar de gelijkmaker en Twente probeerde er met snelle aanvallen uit te komen. Beide ploegen creëerden echter geen echte kansen op een treffer. Christian Kum was een paar minuten voor het einde nog wel kansrijk namens de thuisploeg, maar hij kreeg de bal op het bovenbeen. Ook Giakoumakis had de 2-2 kunnen maken, maar die kwam er niet.

VVV-Venlo - FC Twente 1-2

0-1 Danilo (27)

0-2 Ilic (63)

1-2 Linthorst (70)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Ilic, Schmitz, Van Crooij, Danilo

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Schäfer, Kum, Schmitz (Van Dijck/81); Post, Linthorst, Van Crooij, John (Machach/46); Giakoumakis, Arias.

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Brama, Ilic (Dumic/86), Roemeratoe; Cerny (Dervisoglu/90+2), Danilo (Jeremejeff/88), Menig.

