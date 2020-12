Heracles Almelo in KNVB Beker naar Feyenoord, GA Eagles op bezoek bij VVV

Go Ahead Eagles bereikte de achtste finales door donderdag te winnen van SC Cambuur, Heracles Almelo was vrijgeloot in de tweede ronde. PEC Zwolle werd dinsdag uitgeschakeld door Excelsior en FC Twente lag er na de eerste ronde al uit tegen De Graafschap.

De volledige loting bij de mannen:

FC Volendam - PSV

Vitesse - ADO Den Haag

AZ - Ajax

NEC - Fortuna Sittard

VVV-Venlo - Go Ahead Eagles

Feyenoord - Heracles Almelo

MVV Maastricht - Excelsior

FC Emmen - sc Heerenveen

De duels worden gespeeld op 19, 20 en 21 januari. De exacte data per wedstrijd worden de komende dagen bekendgemaakt. Er werd ook doorgeloot om te kijken welke clubs in de kwartfinales thuis spelen. Daar zitten Heracles en Go Ahead niet bij. Dus mochten ze winnen, staat er in de kwartfinales in februari opnieuw een uitduel op het programma.

Vrouwen

Er is vanavond ook geloot voor de kwartfinales bij de vrouwen. Daarin speelt FC Twente thuis tegen VV Alkmaar en gaat PEC Zwolle op bezoek bij PSV.

De volledige loting bij de vrouwen:

sc Heerenveen - Ajax

FC Twente - VV Alkmaar

PSV - PEC Zwolle

Excelsior - ADO Den Haag

De wedstrijden zijn op vrijdag 5 of zondag 7 februari.