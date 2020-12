Ron Jans blij met punten en spel, maar niet met vele gemiste kansen Twente: "Dik verdiend gewonnen, maar te weinig doelpunten gemaakt"

FC Twente won vanavond bij VVV-Venlo. Na een goede eerste helft met veel kansen was het slechts 0-1, in de tweede helft maakte Luka Ilic de 0-2, maar werd het in de slotfase nog spannend door de 1-2 van Evert Linthorst. Onnodig spannend, zag ook trainer Ron Jans.

"We hebben dik verdiend gewonnen, we hebben ook in hele grote fases goed gespeeld, alleen we hebben onszelf tekort gedaan door te weinig doelpunten te maken." De oefenmeester baalde dan ook van de aansluitingstreffer en de manier waarop die tot stand kwam. "Ik heb in de rust nog gezegd dat het gevaar in de spelhervattingen zat. Dus geef geen domme overtredingen weg en we maken het ook in de tweede helft niet af en dan wordt het nog even spannend uit een vrije trap."

Het blijven mensen

In de eerste helft had Twente een behoorlijke reeks kansen, maar het bleef dus maar bij één treffer. "Je kunt niet bellen en zeggen, ik wil graag drie goals hebben. Het blijven mensen. Maar hoe groter het vertrouwen, hoe meer erin gaan. Dus dat gaat denk ik nog wel een keertje gebeuren", aldus de optimistische trainer.

Goed gevoel naar Twente

Jans was dan ook vooral erg blij met de drie punten: "Vorige week speel je wel goed, maar verlies je. Dan moet je hier gewoon winnen en dat hebben we gedaan. 13 gespeeld, 24 punten, ook goed gespeeld, geen blessures, dus we gaan met een goed gevoel weer naar Twente."

Schilderij

De 0-2 van Ilic was er één van grote schoonheid. Kunst zelfs volgens Jans: "Dat was wel goed afgerond. Dat was gewoon een schilderij in de bovenhoek, maar er hadden er eigenlijk nog een paar bij gemoeten."