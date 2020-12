Zelf koken tijdens kerst: Restaurants druk met voorbereiden maaltijdpakketten

Bij restaurant Bij Broeders in Zwolle staan de dozen opgestapeld tot aan het plafond. "We hebben al zo'n honderd bestellingen binnen voor de kerst", legt eigenaar Sven Westenberg uit. Dat zijn nu nog met name borrelpakketten, maar later in de week komen daar ook maaltijdboxen bij.

Tien minuten

"We hebben bijvoorbeeld een terrine van gerookte eend en lever, maar ook een schaal- en schelpdierensoep", gaat Westenberg verder. De koks bereiden het zo voor dat je thuis maar eventjes in de keuken hoeft te staan. "In nog geen tien minuutjes per gang staat het al op tafel", denkt Westenberg.

Puzzelen en rekenen

Naast de afhaalmaaltijden compenseren deze pakketten voor de kerst voor een deel het verlies wat de restaurants lijden door de verplichte sluiting. "Het is veel puzzelen en rekenen. Maar we zijn er nog en we verwachten er nog volgend jaar te zijn", blijft de Zwolse horecaondernemer positief.

En nog een klein voordeel voor Westenberg: sinds achttien jaar is hij eens thuis met de kerst. "Ik had het liever anders gewild, maar daar kijk ik alsnog erg naar uit."