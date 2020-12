GA Eagles kan met goed gevoel aan de kerstdis na ruime zege bij Roda JC

Het slotstuk van het weekend was zeker niet hoogstaand, maar Go Ahead Eagles legde wel een uiterst efficiënte wedstrijd op de mat bij Roda JC. En ook in het laatste duel van 2020 hield het dodelijk effectieve Go Ahead Eagles wéér de nul. Voor de treffers hoefde de Deventer ploeg niet eens diep te gaan, ze werden aangereikt op een presenteerblaadje. In het Parkstad Limburg Stadion werd het 0-3.

Bij rust koesterde de formatie van Van Wonderen al een comfortabele 0-2 voorsprong. Go Ahead Eagles schoot slechts tweemaal op doel, maar wel met uiterste precisie. Na een halfuur profiteerde Van Hoeven optimaal van een blunder in de achterhoede van Roda. Een lange bal van Lucassen werd dramatisch verwerkt door Goppel, waarna Van Hoeven de bal langs de uitkomende Hoekstra schoof en de score opende.

Heerlijke goal Kuipers

De tweede treffer was er eentje van grote schoonheid en kwam voort uit een ingestudeerde vrije trap. Doelpuntenmaker Van Hoeven legde af op Kuipers, die vanaf randje zestien op schitterende wijze Hoekstra voor de tweede keer deze avond liet vissen. Roda zette daar weinig tegenover en beet zich stuk op de minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie.

In veilige haven

Het werd de bezoekers ook wel enorm gemakkelijk gemaakt. Want na de rust bleef Roda onverminderd strooien met cadeautjes. De 0-3 kreeg Go Ahead Eagles wederom in de schoot geworpen. Al vroeg in de tweede helft loodste Mulenga zijn ploeg in veilige haven. De ervaren spits was attent bij een kolderieke miscommunicatie tussen routinier Luijckx en zijn keeper Hoekstra. Met zijn hoofd zette Mulenga de 0-3 op het scorebord.

Go Ahead Eagles kwam geen moment in de problemen en bezorgde Roda de eerste thuisnederlaag van dit seizoen. Het laatste verlies dateerde van februari, toen FC Den Bosch te sterk was.

Succesvolle week

Zodoende sloot Go Ahead Eagles een succesvolle week af met drie punten en kan het met een goed gevoel aan de kerstdis. Eerder deze week werden de achtste finales van de KNVB Beker bereikt door SC Cambuur te verslaan en als kers op de taart verlengde de club het contract van de talentvolle doelman Jay Gorter tot de zomer van 2024.

Roda JC - Go Ahead Eagles 0-3

0-1 Van Hoeven (29)

0-2 Kuipers (38)

0-3 Mulenga (51)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Bakker; Beukema

Roda JC: Hoekstra; Marzo, Luijckx, Lambrix, Klaasen; Croux (Milts/87), Goppel (Ioannou/71), Bakker; Bouchouari (Keulen/75), Serrarens (Alberg/71), Falkenburg (Vossebelt/71).

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen (Droste/86), Beukema, Bakker, Kuipers; Idzes, Eyibil (Corboz/48), Brouwers; Eersteling (Ross/86), Mulenga (Hendriks/60), Van Hoeven.

