Gorter gaat 'lekker' de kerstdagen in: ''Het ging heerlijk de eerste seizoenshelft''

De eerste seizoenshelft is achter de rug voor Go Ahead Eagles. Het jaar 2020 werd afgesloten met een 3-0 zege op Roda JC. Voor doelman Jay Gorter alweer de elfde wedstrijd waarin hij de nul hield. De talentvolle sluitpost kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn eerste maanden als vaste keeper onder de lat in Deventer.

"Het ging heerlijk de eerste seizoenshelft, dan ga je lekker de kerstdagen in", zegt Gorter na afloop in Kerkrade. "Dat we weer de nul hebben gehouden is lekker, maar we doen het wel als team. Ik hoefde maar één redding te verrichten, bij 0-0, en dat deed ik. Als je bij een grotere club gaat spelen zal het vaker voorkomen dat je maar één bal op goal krijgt. Ik heb laten zien dat ik het kan, maar ik blijf liever bescheiden."

Plek zeven

Go Ahead Eagles sluit de eerste seizoenshelft af als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. "Daar mogen we tevreden mee zijn. We eindigen het jaar met twee knappe zeges tegen lastige ploegen en verloren ook niet van NAC (0-0, red.)", vervolgt de goalie. "We hebben in de eerste seizoenshelft laten zien dat we mee kunnen draaien met de ploegen bovenin, dus ik houd er best een goed gevoel aan over."

Onvergetelijke week

Voor Gorter was het sowieso al een onvergetelijke week. Donderdag werd bekend dat de jonge doelman zijn contract bij Go Ahead Eagles heeft verlengd tot medio 2024. "We zijn bezig met een bepaald proces en hebben doelen gesteld. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik speel bij een geweldige club en heb er niet over getwijfeld om bij te tekenen. Daar ben ik hartstikke blij mee."

Paul Bosvelt

Gorter zou met zijn indrukwekkende spel in zijn debuutseizoen zelfs al op het verlanglijstje van FC Twente staan, waar Joël Drommel na dit seizoen vrijwel zeker vertrekt. Maar mag Gorter wel weg als er een Eredivisionist komt? "Daarvoor moet je Paul Bosvelt (technisch manager Go Ahead Eagles, red.) bellen, maar er staat vast wat over in. Er zijn goede afspraken gemaakt", aldus Gorter.