Woning in Enschede waar auto naar binnenreed gestut, schade is fors

Een 18-jarige Enschedeër ramde gisteren even voor zes uur de voorgevel van de woning in de Enschedese wijk Deppenbroek. De auto schoot meters de woonkamer in. De bestuurder, die ongedeerd bleef, is aangehouden. "We vermoeden dat de bestuurder snoeihard heeft gereden", aldus de politie.

Forse schade

De voorgevel van de woning is eruit gereden; de schade is groot. De woning is gestut, afgezet met hekken en voor de voordeur is een houten plaat geplaatst. Volgens de brandweer is de woning voorlopig onbewoonbaar. De bewoners, die op het moment van de klap thuis waren, bleven ongedeerd. Zij verblijven voorlopig elders.

De 18-jarige bestuurder wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. De politie meldt dat de Enschedeër een andere auto ontweek en zijn voertuig niet onder controle had.

De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf: