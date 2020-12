Hammer predikant vindt zijn vader: "Droomscenario ging in vervulling"

Een bizar jaar ligt bijna achter ons. Voor Robert van Hornsveld uit Den Ham was 2020 wel een heel bijzonder jaar. Hij maakte in Griekenland kennis met zijn biologische vader.

Robert wordt als baby geadopteerd door Nederlandse ouders. Hij wordt ontvangen in een liefdevol gezin, waar ruimte is voor nog meer adoptiekinderen. Eenmaal volwassen groeit het verlangen om te weten wie zijn biologische ouders zijn. Wat is hun verhaal?

Via het kindertehuis waar hij de eerste maanden van zijn leven doorbracht, komt hij in 2003 in contact met zijn biologische moeder. Maar het blijft bij een eenmalige ontmoeting. Over de vader krijgt Robert niets te horen en contact met zijn moeder is niet blijvend. De moed om zijn vader ooit te vinden, zakt hem in de schoenen.

Via het KRO-NCRV programma Spoorloos doet de Hammer predikant dit jaar toch een poging. En die slaagt. Van Hornsveld heeft het verhaal wel vaker verteld de afgelopen maanden. Maar op het punt dat hij vertelt hoe zijn vader hem in de armen sloot met de woorden "Ik heb altijd geweten dat je kwam", schiet hij vol.

Droomscenario in vervulling

Voor Van Hornsveld ging hiermee het droomscenario in vervulling. "Je hoopt het maar je durft het eigenlijk niet te hopen. Vaak loopt het op een teleurstelling uit maar dit was heel helend ". Hij trekt een parallel met de geboorte van het kind Jezus in Bethlehem. "Voor hem was ook geen plaats. Maar de wetenschap dat er van mij gehouden werd, dat is voor mij heel erg wezenlijk geweest."

Op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, doet hij zijn verhaal in Hoogtij.