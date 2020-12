Kees van Wonderen over eerste seizoenshelft als hoofdtrainer: "Je ziet verbetering en die lijn willen we doortrekken"

"We hebben ups en downs meegemaakt het eerste halfjaar en dat is ook logisch gezien de positie van de club, de mogelijkheden, het hele coronaverhaal, een nieuw elftal opbouwen, nieuwe staf", begint Van Wonderen. "Ik heb al regelmatig gevraagd om tijd, het heeft tijd nodig dat soort dingen. Op het moment dat je niet wint vindt dat geen gehoor, want dat willen mensen niet horen. En dat snap ik ook heel goed."

Kansen, goals en attractief spel

"Mensen willen ook graag iets herkenbaars, iets om zich aan vast te houden of iets van vermaak zien. En dan met name kansen, goals en attractief spel. Dat ging best nog wel wat stroperig her en der. Daar zie je wel verbetering in langzamerhand, ook in resultaten. Dat helpt om het elftal nog beter voor elkaar te krijgen en zo hoog mogelijk op die ranglijst te komen", aldus de trainer.

"Dat schuurt soms"

Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste maanden als eindverantwoordelijke: "Positief werken met deze staf, bij deze club, met deze spelers. Energieke spelers, dat is leuk om mee te werken. Maar ik voelde eigenlijk al vanaf de eerste oefenwedstrijd bij Telstar de onvrede over de wedstrijd. Dat is wel eens lastig omdat je niet binnen een twee weken of maanden een elftal kunt neerzetten wat aan alle eisen voldoet. Dat schuurt soms."

Gevechten aan met spelers

"Je moet soms als staf ook de gevechten aan met spelers, die moeten leren en weten om wat het is om prof te zijn. Die fouten die maken ze en mogen ze ook maken. Alleen heeft het dan ook weer tijd nodig voordat die jongens weer opkrabbelen en dat kunnen vertalen in wat er wél gevraagd wordt. Bradly van Hoeven, Julliani Eersteling en Erkan Eyibil zijn enkele voorbeelden die hebben geleerd van een mindere fase."

"Dat heb je nodig"

Go Ahead Eagles sloot het jaar goed af met een bekerzege op Cambuur en gisteren werd Roda JC verslagen in de competitie. "Dat heb je dan nodig. Daar zit je op te wachten. Niet alleen ik, maar iedereen rondom de club en dan is het prettig dat zich dat dan uitbetaalt en dat je dat terugziet. Als eerste voor de spelers, dat is natuurlijk het mooiste als je ziet dat die aan het groeien zijn, dat die vertrouwen hebben en dat het wat makkelijker gaat. Daar zijn we allemaal blij mee, denk ik."

Kerst

In deze coronatijd is het maar de vraag of alle spelers kerst kunnen vieren met hun geliefden. Go Ahead probeert zoveel mogelijk spelers hun familie wel te laten bezoeken. "Een aantal blijft in Nederland en bij een aantal zijn we aan het kijken of ze met inachtneming van de regels toch wel even hun familie kunnen bezoeken. In deze dagen is het haast onmenselijk om te zeggen dat ze in Nederland moeten blijven en ze hun familie niet kunnen zien met de kerstdagen. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen met testen en de quarantaineregels. Zodat we zo goed mogelijk op 28 december als groep weer verder kunnen."

Lijn doortrekken

Tot slot kijkt Van Wonderen vooruit naar de tweede seizoenshelft: "Ik hoop dat we ons verder ontwikkelen. Dat we de lijn zoals we die de laatste weken hebben ingezet doortrekken. En dat we steeds beter met elkaar gaan functioneren. Dat doen we wel, maar dat wil je natuurlijk doorzetten. En ik hoop ook dat we een aantal jongens er weer bij gaan krijgen die ook belangrijk zijn voor ons elftal. Zoals Jeroen Veldmate en ook Martijn Berden, die we al een maand of vijf missen en die we met zijn kwaliteiten ook goed kunnen gebruiken."