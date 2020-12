YouTube-sensatie NiceNienke ging dit jaar ‘gewoon’ in loondienst: “Als YouTube wegvalt, moet je creatief zijn”

"Ik ben écht zenuwachtig", zegt Nienke Helthuis (23) terwijl ze haar trillende hand voor de camera houdt. Het is begin 2020, en de Almelose staat op het punt honderden uitzinnige Braziliaanse fans te ontmoeten. Daar, in het land van de samba en voetbal, is ze beroemd. Maar sinds corona is dat leven plotseling heel ver weg. En dat maakt het er niet makkelijker op.

“Ja, dit was de laatste keer Brazilië.” Nienke kijkt wat weemoedig naar het scherm van haar laptop. We zien een video waarin ze uitbundig danst tijdens carnaval in Salvador. “Op de dag dat ik terugvloog, was de eerste coronabesmetting in Brazilië. We hadden toen nog geen idee wat ons te wachten stond.”



Nienke over haar lockdown, en de keerzijde van succes:

Nienke Helthuis, of NiceNienke voor haar volgers, is groot op YouTube. Met bijna 3,5 miljoen abonnees laat ze bijvoorbeeld Enzo Knol (2,5 miljoen) ver achter zich.

In één klap beroemd

Haar YouTube-kanaal ontplofte, nadat ze in 2016 een ogenschijnlijk simpele video op het platform had geplaatst. In de video probeert ze Portugees te praten. Het filmpje werd een gigantisch succes; binnen een paar dagen steeg ze van enkele tienduizenden volgers naar een miljoen, voornamelijk uit Brazilië.

Sindsdien maakt de Almelose content gericht op Braziliaanse jongeren. Al doet ze dat al lang niet meer alleen. Een Braziliaanse zakenrelatie praat haar wekelijks bij over wat er allemaal in het land gebeurt, waarna ze samen ideeën bedenken voor nieuwe video’s.

“Het zijn niet echt vlogs”, legt ze uit. “Mijn video’s hebben allemaal een specifiek onderwerp, waarbij ik bijvoorbeeld reageer op een Braziliaanse muziekclip, of een gerecht probeer.”

'Top!'

En dat doet ze vol overgave, dikwijls gehuld in Braziliaanse outfit en áltijd energiek. Ook als de camera niet loopt is ze continu bezig. Ongefilterd enthousiasme. Niet klagen, maar gáán. Haar stopwoordje? 'Top!'

Verklaart dit aanstekelijke enthousiasme haar populariteit? “Ik denk dat mensen het leuk vinden om te zien hoe een meisje van de andere kant van de wereld reageert op hun cultuur.” Een bescheiden antwoord. “Toch denk ik dat het zo is! Mensen willen heel graag hun cultuur laten zien.”

Van Brazil naar de bank

Sinds februari ziet ze Brazilië alleen nog maar op het scherm van haar laptop. Een wereld van verschil ten opzichte van vorig jaar, waarin ze regelmatig op en neer vloog. “In het begin denk je: mooi, nu ga ik drie keer per dag video’s maken'. Maar dan zijn je ideeën op en zit je maar wat op de bank.”

En stilzitten, daar is ze niet goed in. “Ik had het idee dat ik niet meer groeide, dus ik besloot gewoon te solliciteren. Want YouTube is heel leuk, maar als het wegvalt, moet je creatief zijn.”

'Gewoon' baantje

Sindsdien is ze contentmanager bij een bedrijf in Hengelo. “Daar denk ik mee over de socialmediastrategie. Daarnaast maak ik ook websites voor ze. Ik leer er veel over marketing, wat ik dan weer voor mijn eigen kanaal kan gebruiken.”

Je zal Nienke niet snel horen klagen. “Ik vind dat lastig, omdat ik weet dat er ook mensen zijn die het veel minder goed hebben. Maar soms heb ik het ook helemaal gehad. Dan denk ik: ‘mijn content is niet meer goed’, en baal ik dat ik niet meer kan reizen.”

Eenzaamheid

“Eenzaamheid is natuurlijk een naar gevoel, maar het is ook ergens goed voor. Als je alleen bent leer je jezelf kennen. Als je niet weet wat je aan jezelf hebt, kun je dat ook niet geven”, legt ze uit. Dat we kerst dit jaar bescheidener moeten vieren, is voor Nienke ook geen probleem. “Ik vier het lekker met m’n ouders, heel gezellig."

Volgend jaar is de content van NiceNienke - als het goed is - weer als vanouds. Tot die tijd moeten we het doen met een woonkamer als decor. Een tikkie saai vergeleken met Salvador of Rio? Misschien. Al zal je dat aan Nienke nooit merken. 'Top!'