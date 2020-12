FC Twente hoopt op hulp Heracles, PEC kan uitduels maar niet winnen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – Sparta

Zowel qua stand als historische resultaten heeft FC Twente een voordeel ten opzichte van Sparta. Deze eeuw verloor Twente nog maar één thuiswedstrijd van Sparta, in januari 2008 werd het 1-2.

De laatste ontmoeting in De Grolsch Veste won Twente met 2-0. Een fout van de Sparta-doelman in de slotfase leidde die zege in. Peet Bijen en Noa Lang tekenden tien maanden geleden voor de Twentse goals.

Het was niet altijd hosanna in Enschede. De allereerste ontmoeting verloor Twente met 4-0. Henk ‘Charly’ Bosvelt was in 1966 goed voor drie Rotterdamse treffers. En ook Louis van Gaal deed Twente al eens pijn. In 1985 boekte Sparta met 6-1 de grootste zege ooit bij Twente en Van Gaal was toen goed voor twee doelpunten.

Het verschil was ook vijf bij de grootste zege van FC Twente, 5-0 in 1993. Prince Polley (2X), Jan van Halst, Boudewijn Pahlplatz en Edwin Vurens scoorden namens de thuisploeg.

Aftrap: dinsdag 21.00 uur

FC Groningen – Heracles

Een prachtige pegel van Lennart Czyborra bezorgde Heracles de 2-1 overwinning bij de laatste ontmoeting in Groningen, augustus vorig jaar. Dat was meteen één van de weinige keren dat de Almeloërs wonnen in Groningen.

Het wordt de 29-ste keer dat Heracles afreist naar het noorden, slechts vier keer volgde een terugreis na een overwinning.

We vinden het duel ook terug in de recordboeken. In 2006 kwam Heracles al na negen seconden op voorsprong door een eigen goal van Arnold Kruiswijk, nog altijd de snelste eigen goal ooit in de Eredivisie. Heracles verloor uiteindelijk wel, met 2-1.

FC Groningen is in topvorm en won de laatste vier competitieduels, de beste serie van alle eredivisieploegen.

Aftrap: woensdag 20.00 uur

ADO – PEC Zwolle

Na de oersaaie 0-0 tegen hekkensluiter FC Emmen wacht nu de ploeg die voorlaatste staat, ADO Den Haag.

PEC wacht nu al een jaar (elf duels) op een zege buiten Zwolle. Ook de nul houden op vreemde bodem is een probleem voor PEC; dat lukte dit seizoen geen enkele keer.

Het is bijna vier jaar geleden dat PEC voor het laatst won in Den Haag. In januari 2017 werd het 1-2. Kingsley Ehizibue en Nicolai Brock-Madsen scoorden namens PEC.

Aftrap: woensdag 20.00 uur

Alle duels zijn dinsdag en woensdag live te volgen op de Oosttribune bij RTV Oost.